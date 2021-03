https://ria.ru/20210328/gruz-1603188484.html

FT: Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через Россию

FT: Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через Россию

Быстрое восстановление Китая после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали железнодорожную транспортировку грузов в РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T13:06

2021-03-28T13:06

2021-03-28T13:51

суэцкий канал

франция

китай

европа

азия

экономика

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Быстрое восстановление Китая после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали железнодорожную транспортировку грузов в Европу через Азию и Россию более привлекательной для Поднебесной, об этом пишет Financial Times.Газета указывает, что производители из КНР таким образом стремятся избежать задержек при поставке товаров в ЕС. За первые два месяца 2021 года из Китая в Европу отправилось две тысячи грузовых поездов — это в два раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Как пояснила специалист по продажам в компании-производителе тренажеров Нину Фанг, обычно продукцию перевозят по морю, однако повышение цен на транспортировку этим способом заставило искать альтернативы. Кроме того, основные клиенты в Европе, например Германия и Франция, по словам специалиста, жаловались на низкую эффективность перевозок по воде и допускали возможность изменить вариант отправления грузов.Газета подчеркнула, что перекрытие Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given также влияет на смену приоритетов в логистике.На этой неделе 400-метровое судно село на мель на 151-м километре торгового пути, перегородив его. По оценке агентства Bloomberg, проход закрыт для судов с грузом на сумму десять миллиардов долларов. Некоторые владельцы кораблей решили изменить маршрут их следования — обогнуть Африку, что увеличит срок плавания на несколько недель.

2021

Новости

