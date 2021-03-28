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FT: Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через Россию
FT: Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через Россию
Быстрое восстановление Китая после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали железнодорожную транспортировку грузов в РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T13:06
2021-03-28T13:51
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Быстрое восстановление Китая после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали железнодорожную транспортировку грузов в Европу через Азию и Россию более привлекательной для Поднебесной, об этом пишет Financial Times.Газета указывает, что производители из КНР таким образом стремятся избежать задержек при поставке товаров в ЕС. За первые два месяца 2021 года из Китая в Европу отправилось две тысячи грузовых поездов — это в два раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Как пояснила специалист по продажам в компании-производителе тренажеров Нину Фанг, обычно продукцию перевозят по морю, однако повышение цен на транспортировку этим способом заставило искать альтернативы. Кроме того, основные клиенты в Европе, например Германия и Франция, по словам специалиста, жаловались на низкую эффективность перевозок по воде и допускали возможность изменить вариант отправления грузов.Газета подчеркнула, что перекрытие Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given также влияет на смену приоритетов в логистике.На этой неделе 400-метровое судно село на мель на 151-м километре торгового пути, перегородив его. По оценке агентства Bloomberg, проход закрыт для судов с грузом на сумму десять миллиардов долларов. Некоторые владельцы кораблей решили изменить маршрут их следования — обогнуть Африку, что увеличит срок плавания на несколько недель.
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суэцкий канал, франция, китай, европа, азия, экономика

FT: Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через Россию

13:06 28.03.2021 (обновлено: 13:51 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовые контейнеры
Грузовые контейнеры - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Быстрое восстановление Китая после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали железнодорожную транспортировку грузов в Европу через Азию и Россию более привлекательной для Поднебесной, об этом пишет Financial Times.
Газета указывает, что производители из КНР таким образом стремятся избежать задержек при поставке товаров в ЕС. За первые два месяца 2021 года из Китая в Европу отправилось две тысячи грузовых поездов — это в два раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период.
Как пояснила специалист по продажам в компании-производителе тренажеров Нину Фанг, обычно продукцию перевозят по морю, однако повышение цен на транспортировку этим способом заставило искать альтернативы. Кроме того, основные клиенты в Европе, например Германия и Франция, по словам специалиста, жаловались на низкую эффективность перевозок по воде и допускали возможность изменить вариант отправления грузов.
Газета подчеркнула, что перекрытие Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given также влияет на смену приоритетов в логистике.
На этой неделе 400-метровое судно село на мель на 151-м километре торгового пути, перегородив его. По оценке агентства Bloomberg, проход закрыт для судов с грузом на сумму десять миллиардов долларов. Некоторые владельцы кораблей решили изменить маршрут их следования — обогнуть Африку, что увеличит срок плавания на несколько недель.
Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 10:34
ЧП в Суэцком канале привело к резкому повышению цен на морские перевозки
 
Суэцкий каналФранцияКитайЕвропаАзияЭкономика
 
 
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