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В Москве проходит фестиваль современного искусства "ACT.ART FEST"
В Москве проходит фестиваль современного искусства "ACT.ART FEST"
В Москве, на площадке арт-кластера "Дом художника МИИТ", проходит фестиваль современного искусства "ACT.ART FEST", сообщает пресс-служба РУТ. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T03:09
2021-03-28T03:09
2021-03-28T08:41
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Москве, на площадке арт-кластера "Дом художника МИИТ", проходит фестиваль современного искусства "ACT.ART FEST", сообщает пресс-служба РУТ.Участники "ACT.ART FEST" — галереи, издательства, печатные студии, а также более 50 художников демонстрируют свои работы в разных техниках и жанрах. Один из знаковых элементов фестиваля — групповая выставка живописных работ, созданная художниками в основных направлениях современного молодежного искусства: акционизме, мурализме, граффити, public art и других. Фестиваль продлится до 28 марта. Время работы выставки: с 12:00 до 21:00. Вход свободный.
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
В Москве, на площадке арт-кластера "Дом художника МИИТ", проходит фестиваль современного искусства "ACT.ART FEST", сообщает
пресс-служба РУТ.
"Основная задача фестиваля — привлечь внимание государственных и коммерческих структур к проблеме острой нехватки доступных индивидуальных студий для работы молодых художников", — говорится в сообщении.
Участники "ACT.ART FEST" — галереи, издательства, печатные студии, а также более 50 художников демонстрируют свои работы в разных техниках и жанрах.
Один из знаковых элементов фестиваля — групповая выставка живописных работ, созданная художниками в основных направлениях современного молодежного искусства: акционизме, мурализме, граффити, public art и других.
"Среди 15 участников выставки – выпускники Российского университета транспорта и резиденты кластера "Дом художника МИИТ", работающие в Москве, но больше известные за ее пределами, по большей части в Европе, США и Великобритании", — отмечают в пресс-службе.
Фестиваль продлится до 28 марта. Время работы выставки: с 12:00 до 21:00. Вход свободный.