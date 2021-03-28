https://ria.ru/20210328/festival-1602976043.html

В Москве проходит фестиваль современного искусства "ACT.ART FEST"

В Москве проходит фестиваль современного искусства "ACT.ART FEST"

В Москве, на площадке арт-кластера "Дом художника МИИТ", проходит фестиваль современного искусства "ACT.ART FEST", сообщает пресс-служба РУТ. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T03:09

2021-03-28T03:09

2021-03-28T08:41

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Москве, на площадке арт-кластера "Дом художника МИИТ", проходит фестиваль современного искусства "ACT.ART FEST", сообщает пресс-служба РУТ.Участники "ACT.ART FEST" — галереи, издательства, печатные студии, а также более 50 художников демонстрируют свои работы в разных техниках и жанрах. Один из знаковых элементов фестиваля — групповая выставка живописных работ, созданная художниками в основных направлениях современного молодежного искусства: акционизме, мурализме, граффити, public art и других. Фестиваль продлится до 28 марта. Время работы выставки: с 12:00 до 21:00. Вход свободный.

https://ria.ru/20210324/festival-1602676619.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, москва, искусство