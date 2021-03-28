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ЛНР обвинила Украину в использовании станции РЭБ в Донбассе
ЛНР обвинила Украину в использовании станции РЭБ в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T16:07
2021-03-28T16:07
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
смм обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минск
оон
украина
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новолуганское, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.Он уточнил, что ранее в этом районе представители миссии фиксировали размещение украинской бронетехники, а также установку саперами 59-ой бригады ВС Украины мин ПМН-2 и ТМ-62, угрожающих жизни и здоровью местного населения.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
луганская народная республика
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, смм обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, украина, в мире

ЛНР обвинила Украину в использовании станции РЭБ в Донбассе

16:07 28.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
Дом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новолуганское, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
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"В зоне ответственности 59-ой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новолуганское зафиксирована работа станции "Буковель-АД" мобильной группы 305-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению каналов управления и навигации беспилотников миссии ОБСЕ", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что ранее в этом районе представители миссии фиксировали размещение украинской бронетехники, а также установку саперами 59-ой бригады ВС Украины мин ПМН-2 и ТМ-62, угрожающих жизни и здоровью местного населения.

"Украинская сторона продолжает препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - подчеркнул Осадчий.

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинскООНУкраинаВ мире
 
 
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