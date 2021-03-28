ЛНР обвинила Украину в использовании станции РЭБ в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новолуганское, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
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"В зоне ответственности 59-ой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новолуганское зафиксирована работа станции "Буковель-АД" мобильной группы 305-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению каналов управления и навигации беспилотников миссии ОБСЕ", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что ранее в этом районе представители миссии фиксировали размещение украинской бронетехники, а также установку саперами 59-ой бригады ВС Украины мин ПМН-2 и ТМ-62, угрожающих жизни и здоровью местного населения.
"Украинская сторона продолжает препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - подчеркнул Осадчий.
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Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.