https://ria.ru/20210328/donbass-1603203001.html

ЛНР обвинила Украину в использовании станции РЭБ в Донбассе

ЛНР обвинила Украину в использовании станции РЭБ в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T16:07

2021-03-28T16:07

2021-03-28T16:07

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

смм обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

минск

оон

украина

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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новолуганское, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.Он уточнил, что ранее в этом районе представители миссии фиксировали размещение украинской бронетехники, а также установку саперами 59-ой бригады ВС Украины мин ПМН-2 и ТМ-62, угрожающих жизни и здоровью местного населения.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

украина

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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, смм обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, украина, в мире