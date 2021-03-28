https://ria.ru/20210328/bolshoy-yubiley-245-let-glavnomu-teatru-strany-1603191543.html

Большой юбилей: 245 лет главному театру страны

Большой юбилей: 245 лет главному театру страны

Большой театр отмечает юбилей. Он входит в десятку самых крупных оперных театров мира.

2021-03-28T13:46

2021-03-28T13:46

2021-03-28T13:46

большой театр

видео

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Сегодня в Большом работают свыше трех тысяч специалистов. Хотя 245 лет назад труппа состояла всего из 43 человек. В истории театра было немало пожаров, уничтожавших его полностью или частично. Тот Большой театр, что мы видим сейчас – четвертый по счету. Известный на весь мир силуэт здание получило после войны 1812 года. Сейчас Большой – одна из самых оснащенных площадок, команда которой может воплотить самые смелые фантазии режиссера.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Большой юбилей: 245 лет главному театру страны Большой театр отмечает юбилей. Он входит в десятку самых крупных оперных театров мира. Сегодня в Большом работают свыше трех тысяч специалистов. Хотя 245 лет назад труппа состояла всего из 43 человек. В истории театра было немало пожаров, уничтожавших его полностью или частично. Тот Большой театр, что мы видим сейчас – четвертый по счету. Известный на весь мир силуэт здание получило после войны 1812 года. Сейчас Большой – одна из самых оснащенных площадок, команда которой может воплотить самые смелые фантазии режиссера. 2021-03-28T13:46 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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