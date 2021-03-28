https://ria.ru/20210328/bolshoy-yubiley-245-let-glavnomu-teatru-strany-1603191543.html
Большой юбилей: 245 лет главному театру страны
Большой юбилей: 245 лет главному театру страны
Большой театр отмечает юбилей. Он входит в десятку самых крупных оперных театров мира.
2021-03-28T13:46
2021-03-28T13:46
2021-03-28T13:46
большой театр
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1c/1603191278_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_875f1cc210b7266f35f0e895145949db.jpg
Сегодня в Большом работают свыше трех тысяч специалистов. Хотя 245 лет назад труппа состояла всего из 43 человек. В истории театра было немало пожаров, уничтожавших его полностью или частично. Тот Большой театр, что мы видим сейчас – четвертый по счету. Известный на весь мир силуэт здание получило после войны 1812 года. Сейчас Большой – одна из самых оснащенных площадок, команда которой может воплотить самые смелые фантазии режиссера.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1c/1603191278_83:0:563:360_1920x0_80_0_0_4d96a73efdda940e42f4ee0b6b0e26e2.jpg
Большой юбилей: 245 лет главному театру страны
Большой театр отмечает юбилей. Он входит в десятку самых крупных оперных театров мира. Сегодня в Большом работают свыше трех тысяч специалистов. Хотя 245 лет назад труппа состояла всего из 43 человек.
В истории театра было немало пожаров, уничтожавших его полностью или частично. Тот Большой театр, что мы видим сейчас – четвертый по счету. Известный на весь мир силуэт здание получило после войны 1812 года.
Сейчас Большой – одна из самых оснащенных площадок, команда которой может воплотить самые смелые фантазии режиссера.
2021-03-28T13:46
true
PT2M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, большой театр, видео
Большой юбилей: 245 лет главному театру страны
Большой театр отмечает юбилей. Он входит в десятку самых крупных оперных театров мира.