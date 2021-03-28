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Россиян предупредили о волне банкротств из-за отмены ЦБ ряда послаблений
Россиян предупредили о волне банкротств из-за отмены ЦБ ряда послаблений
Экономист и член генерального совета "Деловой России" Антон Любич предупредил в беседе с "URA.RU" о возможной волне банкротств после отмены послаблений,... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T10:51
2021-03-28T10:51
никита масленников
институт современного развития
деловая россия
общество
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Экономист и член генерального совета "Деловой России" Антон Любич предупредил в беседе с "URA.RU" о возможной волне банкротств после отмены послаблений, введенных Банком России из-за пандемии коронавируса. В свою очередь, руководитель Института современного развития по направлению "Финансы и экономика" Никита Масленников считает, что характерный для начала пандемии COVID-19 пик банкротств прошел, но долговая нагрузка граждан не перестанет расти."Количество банкротств будет увеличиваться, поэтому необходима адресная поддержка граждан", — подчеркнул Масленников. Он добавил, что из-за реструктуризации кредитов россияне попадают в долговую ловушку.Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. С 1 апреля прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Кроме того, перестанет действовать послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам.
https://ria.ru/20210312/bankrotstvo-1600863320.html
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никита масленников, институт современного развития, деловая россия, общество

Россиян предупредили о волне банкротств из-за отмены ЦБ ряда послаблений

10:51 28.03.2021
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Экономист и член генерального совета "Деловой России" Антон Любич предупредил в беседе с "URA.RU" о возможной волне банкротств после отмены послаблений, введенных Банком России из-за пандемии коронавируса.
"Число должников будет увеличиваться по мере того, как льготы Центробанка будут отменены. Люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства", — пояснил экономист, добавив, что некоторые должники все же смогут продержаться какое-то время.
В свою очередь, руководитель Института современного развития по направлению "Финансы и экономика" Никита Масленников считает, что характерный для начала пандемии COVID-19 пик банкротств прошел, но долговая нагрузка граждан не перестанет расти.
"Количество банкротств будет увеличиваться, поэтому необходима адресная поддержка граждан", — подчеркнул Масленников.
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Он добавил, что из-за реструктуризации кредитов россияне попадают в долговую ловушку.
Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. С 1 апреля прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Кроме того, перестанет действовать послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам.
 
Никита МасленниковИнститут современного развитияДеловая РоссияОбщество
 
 
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