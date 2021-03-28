https://ria.ru/20210328/bankrotstva--1603180204.html

Россиян предупредили о волне банкротств из-за отмены ЦБ ряда послаблений

Россиян предупредили о волне банкротств из-за отмены ЦБ ряда послаблений

Экономист и член генерального совета "Деловой России" Антон Любич предупредил в беседе с "URA.RU" о возможной волне банкротств после отмены послаблений,... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T10:51

2021-03-28T10:51

2021-03-28T10:51

никита масленников

институт современного развития

деловая россия

общество

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Экономист и член генерального совета "Деловой России" Антон Любич предупредил в беседе с "URA.RU" о возможной волне банкротств после отмены послаблений, введенных Банком России из-за пандемии коронавируса. В свою очередь, руководитель Института современного развития по направлению "Финансы и экономика" Никита Масленников считает, что характерный для начала пандемии COVID-19 пик банкротств прошел, но долговая нагрузка граждан не перестанет расти."Количество банкротств будет увеличиваться, поэтому необходима адресная поддержка граждан", — подчеркнул Масленников. Он добавил, что из-за реструктуризации кредитов россияне попадают в долговую ловушку.Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. С 1 апреля прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Кроме того, перестанет действовать послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам.

https://ria.ru/20210312/bankrotstvo-1600863320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита масленников, институт современного развития, деловая россия, общество