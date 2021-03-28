https://ria.ru/20210328/armeniya-1603203664.html

Противники Пашиняна завершают митинг в Ереване

Противники Пашиняна завершают митинг в Ереване

Представители оппозиционного "Движения спасения родины", добивающегося отставки премьера Армении Никола Пашиняна, завершают митинг в Ереване шествием по... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T16:12

2021-03-28T16:12

2021-03-28T17:20

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 28 мар – РИА Новости. Представители оппозиционного "Движения спасения родины", добивающегося отставки премьера Армении Никола Пашиняна, завершают митинг в Ереване шествием по центральным улицам столицы, передает корреспондент РИА Новости.Кандидат в премьеры от оппозиции Вазген Манукян заявил, что Пашинян использует в борьбе с противниками силовиков, значит применяет силу. "Силе нужно противостоять силой. Этой силой являются не несколько тысяч человек, а весь народ, который нужно поднять на ноги", - сказал Манукян. По его словам, оппозиция должна посетить регионы, заняться агитационной, организационной работой."Нам везде нужно создать свои структуры, и в день икс мы поднимемся всем народом на ноги, чтобы решить все в один-два дня. Мы уже сегодня должны готовиться к этому дню икс", - отметил Манукян.Согласно армянскому законодательству, выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьера после отставки действующего главы правительства. В этом случае Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера. Ранее он заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, она не настроена на переговоры с властью и требует отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210328/pashinyan-1603198460.html

https://ria.ru/20210325/armeniya-1602777634.html

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Шествие противников Пашиняна с требованием отставки премьера Противники Пашиняна устроили шумное шествие в Ереване, требуя отставки премьера насовсем, а не только для проведения внеочередных выборов 2021-03-28T16:12 true PT0M20S

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире