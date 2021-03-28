Собянин: более 23 тысяч человек подключились за год к акции "Мы вместе"

"Год назад, в первые дни пандемии, в Москве стартовала акция #МыВместе. Добровольцы помогали медикам, принимали заявки в колл-центрах Мосволонтера, развозили по домам москвичей продукты и лекарства ... За год к акции взаимопомощи подключились более 23 тысяч человек, выполнено 48 тысяч заявок. Партнерами стали почти 420 предпринимателей и компаний", - написал Собянин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".