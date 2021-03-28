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Собянин: более 23 тысяч человек подключились за год к акции "Мы вместе"
Собянин: более 23 тысяч человек подключились за год к акции "Мы вместе"
Более 23 тысяч человек подключились за год к акции взаимопомощи в Москве, выполнено 48 тысяч заявок, а партнерами стали почти 420 предпринимателей и компаний,... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T16:32
2021-03-28T16:32
2021-03-28T16:32
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 23 тысяч человек подключились за год к акции взаимопомощи в Москве, выполнено 48 тысяч заявок, а партнерами стали почти 420 предпринимателей и компаний, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Мэр также напомнил, что сейчас на базе московского штаба движения #МыВместе открыт клуб, участники которого обмениваются опытом и работают над новыми волонтерскими проектами.
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сергей собянин, москва, общество