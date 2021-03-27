Зоотерапия в аэропорту: собаки помогают снять стресс перед полетом

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У пассажиров международного аэропорта в Красноярске появилась уникальная возможность избавиться от стресса перед полетом. На помощь аэрофобам пришли участники проекта "Собака эмоциональной поддержки". Люди, которые боятся летать, получают положительные эмоции от общения с дружелюбными животными из приюта. Их можно гладить, чесать и обнимать.