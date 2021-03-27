https://ria.ru/20210327/zooterapiya-v-aeroportu-sobaki-pomogayut-snyat-stress-pered-poletom-1603134750.html
Зоотерапия в аэропорту: собаки помогают снять стресс перед полетом
Зоотерапия в аэропорту: собаки помогают снять стресс перед полетом
У пассажиров международного аэропорта в Красноярске появилась уникальная возможность избавиться от стресса перед полетом. На помощь аэрофобам пришли участники проекта "Собака эмоциональной поддержки". Люди, которые боятся летать, получают положительные эмоции от общения с дружелюбными животными из приюта. Их можно гладить, чесать и обнимать.
2021-03-27T18:28
2021-03-27T18:28
2021-03-27T18:28
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Зоотерапия в аэропорту: собаки помогают снять стресс перед полетом
У пассажиров международного аэропорта в Красноярске появилась уникальная возможность избавиться от стресса перед полетом. На помощь аэрофобам пришли участники проекта "Собака эмоциональной поддержки". Люди, которые боятся летать, получают положительные эмоции от общения с дружелюбными животными из приюта. Их можно гладить, чесать и обнимать.
2021-03-27T18:28
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Зоотерапия в аэропорту: собаки помогают снять стресс перед полетом
У пассажиров международного аэропорта в Красноярске появилась уникальная возможность избавиться от стресса перед полетом. На помощь аэрофобам пришли участники проекта "Собака эмоциональной поддержки". Люди, которые боятся летать, получают положительные эмоции от общения с дружелюбными животными из приюта. Их можно гладить, чесать и обнимать.
2021-03-27T18:28
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PT1M00S
Зоотерапия в аэропорту: собаки помогают снять стресс перед полетом
У пассажиров международного аэропорта в Красноярске появилась уникальная возможность избавиться от стресса перед полетом. На помощь аэрофобам пришли участники проекта "Собака эмоциональной поддержки". Люди, которые боятся летать, получают положительные эмоции от общения с дружелюбными животными из приюта. Их можно гладить, чесать и обнимать.