https://ria.ru/20210327/zhurnalisty-1603149373.html

Журналистам в Белоруссии хотят предоставить госзащиту

Журналистам в Белоруссии хотят предоставить госзащиту

Журналистов в Белоруссии планируют включить в закон о государственной защите, чтобы при необходимости предоставлять им телохранителей, сообщил в субботу... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T22:00

2021-03-27T22:00

2021-03-27T23:00

протесты в белоруссии

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Журналистов в Белоруссии планируют включить в закон о государственной защите, чтобы при необходимости предоставлять им телохранителей, сообщил в субботу государственный телеканал "Беларусь 1".Ранее журналисты крупных госСМИ в республике неоднократно сообщали об угрозах и оскорблениях в своей адрес со стороны оппозиции в связи с профессиональной деятельностью. Как заявлял председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, более 400 сотрудников СМИ пострадали от угроз в 2020 году. В марте текущего года суд в Минске приговорил мужчину к одному году ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа за угрозы в адрес журналистов государственного издания "СБ. Беларусь сегодня"."У журналистов, сотрудников силового блока и всех тех, кто представляет интересы страны и людей, могут появиться телохранители. Такую возможность предусматривает проектная редакция в закон о государственной защите", - заявили в эфире телеканала.Там также показали отрывок из интервью заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Рахманова, в котором он, в частности, отметил, что "на этих людей также будут распространяться в установленном порядке по решению министра внутренних дел – это предлагается в редакции (закона) - дополнительные меры защиты, которые позволят сберечь и их здоровье, и их жизнь, и их имущество от любых преступных посягательств"."Довольно широкий спектр этих мероприятий предусмотрен в законе о государственной защите, начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их данных, и даже предусмотрена такая норма – изменения внешности", - добавил Рахманов.В настоящее время в Белоруссии действует закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны". В него включены судьи, должностные лица правоохранительных органов, должностные лица контролирующих (надзорных) органов, сотрудники органа госохраны, а также их близкие.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593347174.html

https://ria.ru/20210221/ukraina-1598476574.html

https://ria.ru/20210218/prigovor-1597956665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире