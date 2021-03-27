https://ria.ru/20210327/zemletryasenie-1603131586.html
У берегов Италии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Италии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу в Адриатическом море недалеко от итальянского побережья, сообщает национальный институт геофизики и... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T17:57
2021-03-27T17:57
2021-03-27T17:57
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РИМ, 27 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу в Адриатическом море недалеко от итальянского побережья, сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).Эпицентр находился на глубине пять километров в 50 километрах к северу от побережья провинции Фоджа.Сейсмическая волна дошла до крупных городов центральных и южных регионов Италии, включая Неаполь, Салерно и Казерту. В Риме отзвуки землетрясения почувствовали жители северных окраин города. Сообщений о разрушениях в оперативные службы не поступало.
https://radiosputnik.ria.ru/20210321/zemletryasenie-1602185831.html
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