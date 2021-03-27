https://ria.ru/20210327/zaderzhaniya-1603131165.html
В отделения милиции в Белоруссии доставили более ста человек за сутки
В отделения милиции в Белоруссии доставили более ста человек за сутки
Свыше 100 человек доставлены в отделения милиции в Белоруссии в субботу за нарушения административного законодательства, в том числе пикетирование, сообщила РИА РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T17:55
2021-03-27T17:55
2021-03-27T17:56
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Свыше 100 человек доставлены в отделения милиции в Белоруссии в субботу за нарушения административного законодательства, в том числе пикетирование, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова."По последней информации, которой я располагаю, а это информация по состоянию на 16.00 (совпадает с мск), более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства. Это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка", - сказала Чемоданова.Она также подчеркнула, что несанкционированных массовых мероприятий, к которым призывала оппозиция, в республике в субботу МВД не зафиксировало.Белорусская оппозиция ранее заявила о планах провести в субботу массовые акции протеста в Минске - в районе площади Бангалор, а также в других городах. Правоохранители провели в белорусской столице точечные задержания.Начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско также отмечал, что возбуждено уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных в стране экстремистскими, к участию в протестах 27 марта. Как подчеркивал Паско, граждане, которые примут в них участие, будут привлекаться к уголовной ответственности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210316/belorussiya-1601501559.html
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минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 27 мар – РИА Новости.
Свыше 100 человек доставлены в отделения милиции в Белоруссии
в субботу за нарушения административного законодательства, в том числе пикетирование, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
"По последней информации, которой я располагаю, а это информация по состоянию на 16.00 (совпадает с мск), более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства. Это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка", - сказала Чемоданова.
Она также подчеркнула, что несанкционированных массовых мероприятий, к которым призывала оппозиция, в республике в субботу МВД не зафиксировало.
Белорусская оппозиция ранее заявила о планах провести в субботу массовые акции протеста в Минске
- в районе площади Бангалор, а также в других городах. Правоохранители провели в белорусской столице точечные задержания.
Начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско также отмечал, что возбуждено уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных в стране экстремистскими, к участию в протестах 27 марта. Как подчеркивал Паско, граждане, которые примут в них участие, будут привлекаться к уголовной ответственности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.