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В Киеве признали, что самостоятельно не смогут восстановить Донбасс
В Киеве признали, что самостоятельно не смогут восстановить Донбасс
Европе придется помогать украинским властям восстанавливать Донбасс после "деоккупации", заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T18:26
2021-03-27T18:26
алексей резников
верховная рада украины
европа
киев
в мире
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КИЕВ, 27 мар - РИА Новости. Европе придется помогать украинским властям восстанавливать Донбасс после "деоккупации", заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Ранее Резников заявлял, что Украина потеряла около 100 миллиардов долларов из-за конфликта на востоке страны. Затем он говорил об ущербе в 120 миллиардов долларов.В интервью телеканалу "Дом" Резников заявил, что точной суммы, необходимой для восстановления Донбасса, в данный момент нет. "Точную цифру мы с вами узнаем, когда проведем полный аудит после полной деоккупации. Даже ущерб от заминированных территорий и прилетевших неразорвавшихся снарядов, взрывоопасных веществ сейчас уже сложно посчитать", - сказал Резников."Мы сами, своим бюджетом с ним не справимся. И всему европейскому сообществу придется нам помогать. Я говорю слово "придется", потому что война идет не на востоке Украины, война идет на востоке Европы. И соответственно, чем дольше они будут попустительствовать мягкими санкциями, достройкой "Северного потока — 2", тем дороже потом помогать нам из этого всего ужаса выходить", - считает Резников.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20210327/ukraina--1603113972.html
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алексей резников, верховная рада украины, европа, киев, в мире

В Киеве признали, что самостоятельно не смогут восстановить Донбасс

18:26 27.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 мар - РИА Новости. Европе придется помогать украинским властям восстанавливать Донбасс после "деоккупации", заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Ранее Резников заявлял, что Украина потеряла около 100 миллиардов долларов из-за конфликта на востоке страны. Затем он говорил об ущербе в 120 миллиардов долларов.
В интервью телеканалу "Дом" Резников заявил, что точной суммы, необходимой для восстановления Донбасса, в данный момент нет. "Точную цифру мы с вами узнаем, когда проведем полный аудит после полной деоккупации. Даже ущерб от заминированных территорий и прилетевших неразорвавшихся снарядов, взрывоопасных веществ сейчас уже сложно посчитать", - сказал Резников.
"Мы сами, своим бюджетом с ним не справимся. И всему европейскому сообществу придется нам помогать. Я говорю слово "придется", потому что война идет не на востоке Украины, война идет на востоке Европы. И соответственно, чем дольше они будут попустительствовать мягкими санкциями, достройкой "Северного потока — 2", тем дороже потом помогать нам из этого всего ужаса выходить", - считает Резников.
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Вчера, 14:53
Украинский эксперт предположил реакцию ЕС на силовой захват Донбасса
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Алексей РезниковВерховная Рада УкраиныЕвропаКиевВ мире
 
 
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