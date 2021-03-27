https://ria.ru/20210327/vosstanovlenie-1603134381.html

В Киеве признали, что самостоятельно не смогут восстановить Донбасс

В Киеве признали, что самостоятельно не смогут восстановить Донбасс

Европе придется помогать украинским властям восстанавливать Донбасс после "деоккупации", заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T18:26

2021-03-27T18:26

2021-03-27T18:26

алексей резников

верховная рада украины

европа

киев

в мире

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КИЕВ, 27 мар - РИА Новости. Европе придется помогать украинским властям восстанавливать Донбасс после "деоккупации", заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Ранее Резников заявлял, что Украина потеряла около 100 миллиардов долларов из-за конфликта на востоке страны. Затем он говорил об ущербе в 120 миллиардов долларов.В интервью телеканалу "Дом" Резников заявил, что точной суммы, необходимой для восстановления Донбасса, в данный момент нет. "Точную цифру мы с вами узнаем, когда проведем полный аудит после полной деоккупации. Даже ущерб от заминированных территорий и прилетевших неразорвавшихся снарядов, взрывоопасных веществ сейчас уже сложно посчитать", - сказал Резников."Мы сами, своим бюджетом с ним не справимся. И всему европейскому сообществу придется нам помогать. Я говорю слово "придется", потому что война идет не на востоке Украины, война идет на востоке Европы. И соответственно, чем дольше они будут попустительствовать мягкими санкциями, достройкой "Северного потока — 2", тем дороже потом помогать нам из этого всего ужаса выходить", - считает Резников.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210327/ukraina--1603113972.html

европа

киев

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алексей резников, верховная рада украины, европа, киев, в мире