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В России ответили на условия Украины по снятию водной блокады Крыма
В России ответили на условия Украины по снятию водной блокады Крыма
Российские политики отреагировали на озвученные экс-президентом Украины, переговорщиком от Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кравчуком условия для... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T16:42
2021-03-27T23:05
россия
юрий гемпель
михаил шеремет
сергей цеков
леонид кравчук
украина
политика
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские политики отреагировали на озвученные экс-президентом Украины, переговорщиком от Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кравчуком условия для подачи воды в Крым. Накануне украинский дипломат заявил, что страна возобновит подачу воды на полуостров только в случае гуманитарной катастрофы. Кравчук добавил, что поставкам воды для Крыма со стороны Киева должны предшествовать переговоры."Не имеет смысла"Член комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Сергей Цеков заявил, что высказывание экс-президента Украины является просто его мнением."Кравчук делает очень много разных заявлений и в отношении России, и по международной повестке. Но он уж точно не решает вопросы, связанные с водообеспечением Крыма", — заявил он РИА Новости Крым. Сенатор заверил, что Россия не допустит гуманитарной катастрофы на полуострове и во всем регионе, и подчеркнул, что слова Кравчука "не имеют никакого смысла". "Запомним на всю жизнь"Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Украина упустила шанс заключить договор с Россией о подаче воды в Крым, и назвал высказывание Кравчука циничным. "Говорят о готовности помочь в случае гуманитарной катастрофы и тут же укрепляют дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы ни при каких условиях не пустить воду в Крым", — добавил Шеремет в комментарии РИА Новости. Он отметил, что планы по водной блокаде полуострова рушатся и поэтому в Киеве вспомнили о переговорах. Депутат подчеркнул, что Россия реализует программу водоснабжения Крыма, и назвал переговоры с Украиной невозможными. Шеремет добавил, что Крыму не нужны политические подачки Киева. "Пусть вода остается им, ну а попытку Киева навредить крымчанам, лишив подачи пресной воды, мы запомним на всю жизнь", — подытожил парламентарий."Нет гарантий"Россия сама решит проблему с водоснабжением Крыма и не будет обращаться за помощью к Украине, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель."Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют", — сказал депутат РИА Новости.Он раскритиковал украинских политиков за непоследовательность поступков. "Они так горячо признаются в большой любви к крымчанам с экранов, так переживают за нарушение наших прав, что тут же устраивают всевозможные блокады, пытаясь любым способом навредить", — сказал Шеремет. Депутат также призвал дать правовую оценку водной блокаде полуострова и потребовал от Украины возместить ущерб.В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что водную блокаду полуострова прорвут. Он напомнил, что сейчас реализуется комплексный плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На него направили около 50 миллиардов рублей.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидировали. На прошлой неделе запустили две скважины нового построенного для снабжения Симферополя Бештерек-Зуйского водозабора. Они будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей, после ввода всего объекта — до 100 тысяч человек. Кроме того, в апреле первые скважины начнут бурить в Азовском море, проектные работы уже провели.Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
https://ria.ru/20210316/isk-1601409599.html
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россия, юрий гемпель, михаил шеремет, сергей цеков, леонид кравчук, украина, политика

В России ответили на условия Украины по снятию водной блокады Крыма

16:42 27.03.2021 (обновлено: 23:05 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталия Назарук / Перейти в фотобанкВодозабор на реке Бельбек в Крыму
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Наталия Назарук
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские политики отреагировали на озвученные экс-президентом Украины, переговорщиком от Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кравчуком условия для подачи воды в Крым.
Накануне украинский дипломат заявил, что страна возобновит подачу воды на полуостров только в случае гуманитарной катастрофы. Кравчук добавил, что поставкам воды для Крыма со стороны Киева должны предшествовать переговоры.

"Не имеет смысла"

Член комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Сергей Цеков заявил, что высказывание экс-президента Украины является просто его мнением.
"Кравчук делает очень много разных заявлений и в отношении России, и по международной повестке. Но он уж точно не решает вопросы, связанные с водообеспечением Крыма", — заявил он РИА Новости Крым.
Сенатор заверил, что Россия не допустит гуманитарной катастрофы на полуострове и во всем регионе, и подчеркнул, что слова Кравчука "не имеют никакого смысла".
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"Запомним на всю жизнь"

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Украина упустила шанс заключить договор с Россией о подаче воды в Крым, и назвал высказывание Кравчука циничным.
"Говорят о готовности помочь в случае гуманитарной катастрофы и тут же укрепляют дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы ни при каких условиях не пустить воду в Крым", — добавил Шеремет в комментарии РИА Новости.
Он отметил, что планы по водной блокаде полуострова рушатся и поэтому в Киеве вспомнили о переговорах. Депутат подчеркнул, что Россия реализует программу водоснабжения Крыма, и назвал переговоры с Украиной невозможными.
Шеремет добавил, что Крыму не нужны политические подачки Киева.
"Пусть вода остается им, ну а попытку Киева навредить крымчанам, лишив подачи пресной воды, мы запомним на всю жизнь", — подытожил парламентарий.
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"Нет гарантий"

Россия сама решит проблему с водоснабжением Крыма и не будет обращаться за помощью к Украине, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют", — сказал депутат РИА Новости.
Он раскритиковал украинских политиков за непоследовательность поступков.
"Они так горячо признаются в большой любви к крымчанам с экранов, так переживают за нарушение наших прав, что тут же устраивают всевозможные блокады, пытаясь любым способом навредить", — сказал Шеремет.
Депутат также призвал дать правовую оценку водной блокаде полуострова и потребовал от Украины возместить ущерб.
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В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что водную блокаду полуострова прорвут. Он напомнил, что сейчас реализуется комплексный плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На него направили около 50 миллиардов рублей.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидировали. На прошлой неделе запустили две скважины нового построенного для снабжения Симферополя Бештерек-Зуйского водозабора. Они будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей, после ввода всего объекта — до 100 тысяч человек. Кроме того, в апреле первые скважины начнут бурить в Азовском море, проектные работы уже провели.
Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
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РоссияЮрий ГемпельМихаил ШереметСергей ЦековЛеонид КравчукУкраинаПолитика
 
 
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