https://ria.ru/20210327/vertolet-1603114970.html

В Калининградской области начались работы по подъему упавшего Ка-32

В Калининградской области начались работы по подъему упавшего Ка-32

Работы по подъему упавшего вертолета Ка-32 МЧС РФ организованы в акватории Куршского залива Калининградской области, сообщает Северо-Западное следственное... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T15:02

2021-03-27T15:02

2021-03-27T19:06

ка-32

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Работы по подъему упавшего вертолета Ка-32 МЧС РФ организованы в акватории Куршского залива Калининградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.Инцидент произошел вечером 25 марта в 6 километрах к северу от города Полесск. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, рассматриваются две версии ЧП: ошибка пилотов и "нештатная чрезвычайная ситуация"."В рамках расследования уголовного дела по факту крушения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива Калининградской области Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России организованы мероприятия по подъему вертолета из акватории", - говорится в сообщении.В настоящее время следственная группа совместно с сотрудниками МЧС России по Калининградской области и специалистами в области авиации министерства обороны РФ прибыли к месту крушения вертолета.

https://ria.ru/20210326/vertolet-1602949016.html

калининградская область

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ка-32, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия