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В Калининградской области начались работы по подъему упавшего Ка-32
В Калининградской области начались работы по подъему упавшего Ка-32
Работы по подъему упавшего вертолета Ка-32 МЧС РФ организованы в акватории Куршского залива Калининградской области, сообщает Северо-Западное следственное... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T15:02
2021-03-27T19:06
ка-32
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Работы по подъему упавшего вертолета Ка-32 МЧС РФ организованы в акватории Куршского залива Калининградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.Инцидент произошел вечером 25 марта в 6 километрах к северу от города Полесск. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, рассматриваются две версии ЧП: ошибка пилотов и "нештатная чрезвычайная ситуация"."В рамках расследования уголовного дела по факту крушения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива Калининградской области Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России организованы мероприятия по подъему вертолета из акватории", - говорится в сообщении.В настоящее время следственная группа совместно с сотрудниками МЧС России по Калининградской области и специалистами в области авиации министерства обороны РФ прибыли к месту крушения вертолета.
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калининградская область
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ка-32, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия

В Калининградской области начались работы по подъему упавшего Ка-32

15:02 27.03.2021 (обновлено: 19:06 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВертолет упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области. Кадр видео
Вертолет упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Работы по подъему упавшего вертолета Ка-32 МЧС РФ организованы в акватории Куршского залива Калининградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.
Инцидент произошел вечером 25 марта в 6 километрах к северу от города Полесск. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, рассматриваются две версии ЧП: ошибка пилотов и "нештатная чрезвычайная ситуация".
"В рамках расследования уголовного дела по факту крушения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива Калининградской области Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России организованы мероприятия по подъему вертолета из акватории", - говорится в сообщении.
В настоящее время следственная группа совместно с сотрудниками МЧС России по Калининградской области и специалистами в области авиации министерства обороны РФ прибыли к месту крушения вертолета.
Вертолет упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 12:07
В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося Ка-32
 
Ка-32Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьПроисшествия
 
 
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