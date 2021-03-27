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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210327/vaktsina-1603133202.html
Гайана планирует закупить "Спутник V"
Гайана планирует закупить "Спутник V"
Власти Гайаны планируют закупить несколько партий российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на сайте правительства страны. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T18:13
2021-03-27T18:13
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
вакцины
коронавирусы
гайана
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти Гайаны планируют закупить несколько партий российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на сайте правительства страны.Первую партию российского препарата власти Гайаны рассчитывают получить на следующей неделе. Правительство также работает над закупкой еще одной партии российской вакцины.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 50 странах, в том числе в Гайане."Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, вакцины, коронавирусы, гайана

Гайана планирует закупить "Спутник V"

18:13 27.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти Гайаны планируют закупить несколько партий российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на сайте правительства страны.
Первую партию российского препарата власти Гайаны рассчитывают получить на следующей неделе. Правительство также работает над закупкой еще одной партии российской вакцины.
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 15:56
Захарова объяснила, с чем связан неугасающий спрос на "Спутник V"
В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 50 странах, в том числе в Гайане.
"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургВакциныКоронавирусыГайана
 
 
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