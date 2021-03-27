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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210327/vaktsina-1603096012.html
СМИ сообщили о намерении Греции производить вакцину "Спутник V"
СМИ сообщили о намерении Греции производить вакцину "Спутник V"
Греция намерена производить вакцины от коронавируса, обсуждаются Moderna и "Спутник V", пишет газета "Та Неа" в субботнем выпуске. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:24
2021-03-27T19:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
греция
в мире
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АФИНЫ, 27 мар – РИА Новости. Греция намерена производить вакцины от коронавируса, обсуждаются Moderna и "Спутник V", пишет газета "Та Неа" в субботнем выпуске.Отмечается, что Греция начинает действия по приобретению одного из патентов на производство вакцины от COVID-19."В этом направлении уже ведутся зондирующие контакты и обсуждения с зарубежными фармацевтическими компаниями с целью уточнить перспективы сотрудничества в производстве вакцины в нашей стране", - сообщает газета со ссылкой на источники."В центре интересов находятся Moderna, так же, как и российская компания, которая производит "Спутник V", - пишет издание.Основным препятствием, согласно сообщению, является стоимость производства - на его создание требуется от 100 до 200 миллионов евро, а также соглашение с компаниями - владельцами патентов."Патент является ценнейшим элементом, особенно для фармацевтических компаний, которые не делятся ими легко, если не установлены строгие условия, гарантирующие его безопасность", - говорится в статье.Решением может стать создание консорциума греческих компаний, которые совместно возьмутся за реализацию требующего инвестиций и столь необходимого проекта.Отмечается, что, помимо финансовых вложений, нужно значительное количество высококвалифицированных сотрудников. "Для реализации потребуется от 12 до 18 месяцев в лучшем случае и при условии, что будет соглашение и по поставкам первичных материалов", - говорится в статье.Газета пишет также, что никто не знает, как будет развиваться пандемия, если вакцинация будет требоваться ежегодно, как против гриппа H1N1, когда уязвимые группы должны прививаться каждый год, чтобы защитить организм.По официальным данным, в Греции 26 марта были сделаны 35 622 прививки от коронавируса, с начала процесса вакцинации 27 декабря 2020 года было сделано более 1 572 000 прививок. Одну дозу получили 1 046 297 человек, обе дозы 526 429 человек.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие один и тот же механизм доставки для обеих прививок.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, греция, в мире

СМИ сообщили о намерении Греции производить вакцину "Спутник V"

11:24 27.03.2021 (обновлено: 19:09 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация Спутником V в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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АФИНЫ, 27 мар – РИА Новости. Греция намерена производить вакцины от коронавируса, обсуждаются Moderna и "Спутник V", пишет газета "Та Неа" в субботнем выпуске.
Отмечается, что Греция начинает действия по приобретению одного из патентов на производство вакцины от COVID-19.
"В этом направлении уже ведутся зондирующие контакты и обсуждения с зарубежными фармацевтическими компаниями с целью уточнить перспективы сотрудничества в производстве вакцины в нашей стране", - сообщает газета со ссылкой на источники.
"В центре интересов находятся Moderna, так же, как и российская компания, которая производит "Спутник V", - пишет издание.
Основным препятствием, согласно сообщению, является стоимость производства - на его создание требуется от 100 до 200 миллионов евро, а также соглашение с компаниями - владельцами патентов.
"Патент является ценнейшим элементом, особенно для фармацевтических компаний, которые не делятся ими легко, если не установлены строгие условия, гарантирующие его безопасность", - говорится в статье.
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26 марта, 15:56
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Решением может стать создание консорциума греческих компаний, которые совместно возьмутся за реализацию требующего инвестиций и столь необходимого проекта.
Отмечается, что, помимо финансовых вложений, нужно значительное количество высококвалифицированных сотрудников. "Для реализации потребуется от 12 до 18 месяцев в лучшем случае и при условии, что будет соглашение и по поставкам первичных материалов", - говорится в статье.
Газета пишет также, что никто не знает, как будет развиваться пандемия, если вакцинация будет требоваться ежегодно, как против гриппа H1N1, когда уязвимые группы должны прививаться каждый год, чтобы защитить организм.
По официальным данным, в Греции 26 марта были сделаны 35 622 прививки от коронавируса, с начала процесса вакцинации 27 декабря 2020 года было сделано более 1 572 000 прививок. Одну дозу получили 1 046 297 человек, обе дозы 526 429 человек.
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25 марта, 17:57Распространение коронавируса
В даркнете нашли объявления о продаже якобы "Спутника V"
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие один и тот же механизм доставки для обеих прививок.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ГрецияВ мире
 
 
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