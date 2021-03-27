https://ria.ru/20210327/ubiystvo-1603096236.html

СК возбудил дело из-за убийства таксиста после конфликта с пассажиром

СК возбудил дело из-за убийства таксиста после конфликта с пассажиром

Юноша подозревается в убийстве таксиста в Москве из-за разногласий по оплате заказа, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T11:25

2021-03-27T11:25

2021-03-27T16:37

юлия иванова

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Юноша подозревается в убийстве таксиста в Москве из-за разногласий по оплате заказа, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова."По данным следствия, 26 марта в салоне автомобиля, припаркованного вблизи жилого дома, расположенного по Саратовскому проезду в Москве, обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти в виде многочисленных колото-резаных ранений. Установлено, что потерпевший работал водителем такси и в этот вечер выполнял один из заказов", — сказала Иванова.Следственными органами ГСУ СК по Москве расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России "Убийство".Иванова отметила, что в настоящее время подозреваемый 2002 года рождения задержан, в ходе допроса он полностью признал вину и сообщил, что "конфликт с водителем произошел из-за разногласий по конечной оплате проезда". Фигуранту предъявлено обвинение, в скором времени ему будет избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20210327/delo-1603082124.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, москва, происшествия