https://ria.ru/20210327/tupitskiy-1603092655.html

Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КС

Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КС

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого судьей КС. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T10:50

2021-03-27T10:50

2021-03-27T11:59

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого судьей КС.Также отменено решение о назначении судьи Александра Касминина.В декабре Зеленский отстранил Тупицкого от должности на два месяца, что КС расценил как превышение президентских полномочий.Противоречия возникли после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также КС отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Из-за этого оказался закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушило всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС и оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил восстановить доступ к реестру в обход решения Конституционного суда. После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил депутатам признать упомянутые решения суда ничтожными. Глава судебного органа заявил, что эта инициатива имела признаки конституционного переворота.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/tupitskiy-1591647118.html

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владимир зеленский, украина, в мире