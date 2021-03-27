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Трамп поинтересовался, как идет расследование слежки за его штабом
Трамп поинтересовался, как идет расследование слежки за его штабом
Бывший президент США Дональд Трамп саркастически поинтересовался, как идет расследование слежки за его предвыборным штабом в 2016 году. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T05:05
2021-03-27T05:05
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп саркастически поинтересовался, как идет расследование слежки за его предвыборным штабом в 2016 году.Расследование этой операции ведет спецпрокурор Джон Дарем."Где Дарем? Он еще живет и дышит? Будет ли когда-либо доклад Дарема?" - гласит полный текст заявления, распространенного Трампом.В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Трамп обвиняет тогдашнюю администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме. Минюст США назначил Дарема расследовать потенциальные нарушения в ходе предвыборной кампании 2016 года.
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп поинтересовался, как идет расследование слежки за его штабом

05:05 27.03.2021
 
© REUTERS / Octavio JonesБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© REUTERS / Octavio Jones
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп саркастически поинтересовался, как идет расследование слежки за его предвыборным штабом в 2016 году.
Расследование этой операции ведет спецпрокурор Джон Дарем.
"Где Дарем? Он еще живет и дышит? Будет ли когда-либо доклад Дарема?" - гласит полный текст заявления, распространенного Трампом.
В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Трамп обвиняет тогдашнюю администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме. Минюст США назначил Дарема расследовать потенциальные нарушения в ходе предвыборной кампании 2016 года.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 05:26
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