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https://ria.ru/20210327/teatr-1603012128.html
Опрос показал, какие театры россияне любят больше всего
Опрос показал, какие театры россияне любят больше всего
Россияне больше всего любят Большой театр, также в топ-3 вошли Мариинский театр и МХАТ имени Горького, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T05:10
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культура
театр
новости культуры
мхат имени м. горького
большой театр
вциом
мариинский театр
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россияне больше всего любят Большой театр, также в топ-3 вошли Мариинский театр и МХАТ имени Горького, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Как указано в исследовании, среди российских театров больше всего гражданам нравится Большой (9%) и Мариинский театры (4%), а также МХАТ имени Горького (4%). При этом почти половина респондентов (44%) указала другие театры, у 26% нет любимых, а 27% затруднились ответить.Отмечается, что особенно запомнились россиянам за последние два-три года такие театральные постановки, как "Щелкунчик" (3%), "Лебединое озеро" (2%) и "Мастер и Маргарита" (2%). Не видели никаких постановок за это время 30% опрошенных, назвали другие 29%, никакие постановки не запомнились 15%, затруднились ответить 27%.Также на вопрос: "Представьте, что у вас появилась возможность увидеть театральные постановки Большого театра. Какие театральные постановки из репертуара Большого театра вы бы выбрали?" 9% респондентов ответили, что посмотрели бы "Лебединое озеро" и 5% - "Щелкунчик", у 14% нет таких, 60% затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210301/teatr-1599125229.html
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96
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353
60
театр, новости культуры, мхат имени м. горького, большой театр, вциом, мариинский театр

Опрос показал, какие театры россияне любят больше всего

05:10 27.03.2021 (обновлено: 08:33 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции у здания Большого театра в Москве
Сотрудник полиции у здания Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россияне больше всего любят Большой театр, также в топ-3 вошли Мариинский театр и МХАТ имени Горького, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Как указано в исследовании, среди российских театров больше всего гражданам нравится Большой (9%) и Мариинский театры (4%), а также МХАТ имени Горького (4%). При этом почти половина респондентов (44%) указала другие театры, у 26% нет любимых, а 27% затруднились ответить.
Отмечается, что особенно запомнились россиянам за последние два-три года такие театральные постановки, как "Щелкунчик" (3%), "Лебединое озеро" (2%) и "Мастер и Маргарита" (2%). Не видели никаких постановок за это время 30% опрошенных, назвали другие 29%, никакие постановки не запомнились 15%, затруднились ответить 27%.
Также на вопрос: "Представьте, что у вас появилась возможность увидеть театральные постановки Большого театра. Какие театральные постановки из репертуара Большого театра вы бы выбрали?" 9% респондентов ответили, что посмотрели бы "Лебединое озеро" и 5% - "Щелкунчик", у 14% нет таких, 60% затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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