https://ria.ru/20210327/teatr-1603012128.html

Опрос показал, какие театры россияне любят больше всего

Опрос показал, какие театры россияне любят больше всего

Россияне больше всего любят Большой театр, также в топ-3 вошли Мариинский театр и МХАТ имени Горького, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T05:10

2021-03-27T05:10

2021-03-27T08:33

культура

театр

новости культуры

мхат имени м. горького

большой театр

вциом

мариинский театр

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россияне больше всего любят Большой театр, также в топ-3 вошли Мариинский театр и МХАТ имени Горького, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Как указано в исследовании, среди российских театров больше всего гражданам нравится Большой (9%) и Мариинский театры (4%), а также МХАТ имени Горького (4%). При этом почти половина респондентов (44%) указала другие театры, у 26% нет любимых, а 27% затруднились ответить.Отмечается, что особенно запомнились россиянам за последние два-три года такие театральные постановки, как "Щелкунчик" (3%), "Лебединое озеро" (2%) и "Мастер и Маргарита" (2%). Не видели никаких постановок за это время 30% опрошенных, назвали другие 29%, никакие постановки не запомнились 15%, затруднились ответить 27%.Также на вопрос: "Представьте, что у вас появилась возможность увидеть театральные постановки Большого театра. Какие театральные постановки из репертуара Большого театра вы бы выбрали?" 9% респондентов ответили, что посмотрели бы "Лебединое озеро" и 5% - "Щелкунчик", у 14% нет таких, 60% затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210301/teatr-1599125229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, мхат имени м. горького, большой театр, вциом, мариинский театр