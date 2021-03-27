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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210327/svyaschennosluzhiteli-1603119216.html
В РПЦ предостерегли священнослужителей от участия в незаконных митингах
В РПЦ предостерегли священнослужителей от участия в незаконных митингах
Участие в несогласованных митингах и арест могут стать причиной отстранения священника от служения, при этом высказывать свою гражданскую позицию никому в... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T15:54
2021-03-27T15:54
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Участие в несогласованных митингах и арест могут стать причиной отстранения священника от служения, при этом высказывать свою гражданскую позицию никому в Церкви не запрещается, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Ранее архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем освободил участника несанкционированной акции протоиерея Андрея Винарского от служения в двух приходах Смидовичского района Еврейской автономии из-за ареста. Винарский был арестован на 20 суток из-за встречи с активистами на площади Ленина в Хабаровске 18 января. Его адвокат Татьяна Титкова говорила, что "по версии сотрудников полиции, он участвовал в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политика Алексея Навального". Защита собиралась обжаловать решение суда."У нас нет общецерковного запрета на то, чтобы человек высказывал где-то свое мнение. Но если, например, человек участвует в несанкционированных митингах, если он попадает за решетку по обвинению в уголовном или административном преступлении, то это может повлечь за собой канонические последствия. Хотя бы потому, что священнослужитель должен совершать богослужения по расписанию. А если он сидит в тюрьме, значит, что происходит с его приходом, кто будет совершать службу в его приходе?" - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".Согласно церковной практике, добавил он, если священнослужитель хочет предпринять "какие-то активные действия", он должен попросить на это благословение своего правящего архиерея и затем следовать этому.По его словам, если говорить в целом о политической активности священнослужителей, то никто не запрещает им высказывать ту или иную гражданскую позицию, в блогах, СМИ или каких-то общественных местах. "Каждый священнослужитель, помимо того, что он священнослужитель, является еще и гражданином своей страны, и он имеет право выражать свое мнение", - добавил архиерей.
https://ria.ru/20210311/tserkov-1600795576.html
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россия, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь

В РПЦ предостерегли священнослужителей от участия в незаконных митингах

15:54 27.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в Москве
Участники несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Участие в несогласованных митингах и арест могут стать причиной отстранения священника от служения, при этом высказывать свою гражданскую позицию никому в Церкви не запрещается, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем освободил участника несанкционированной акции протоиерея Андрея Винарского от служения в двух приходах Смидовичского района Еврейской автономии из-за ареста. Винарский был арестован на 20 суток из-за встречи с активистами на площади Ленина в Хабаровске 18 января. Его адвокат Татьяна Титкова говорила, что "по версии сотрудников полиции, он участвовал в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политика Алексея Навального". Защита собиралась обжаловать решение суда.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 16:15Религия и мировоззрение
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"У нас нет общецерковного запрета на то, чтобы человек высказывал где-то свое мнение. Но если, например, человек участвует в несанкционированных митингах, если он попадает за решетку по обвинению в уголовном или административном преступлении, то это может повлечь за собой канонические последствия. Хотя бы потому, что священнослужитель должен совершать богослужения по расписанию. А если он сидит в тюрьме, значит, что происходит с его приходом, кто будет совершать службу в его приходе?" - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Согласно церковной практике, добавил он, если священнослужитель хочет предпринять "какие-то активные действия", он должен попросить на это благословение своего правящего архиерея и затем следовать этому.

Я думаю, что епархиальный архиерей принял ответственное решение по совокупности всех факторов.

Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
митрополит Волоколамский Иларион
По его словам, если говорить в целом о политической активности священнослужителей, то никто не запрещает им высказывать ту или иную гражданскую позицию, в блогах, СМИ или каких-то общественных местах. "Каждый священнослужитель, помимо того, что он священнослужитель, является еще и гражданином своей страны, и он имеет право выражать свое мнение", - добавил архиерей.
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Религия и мировоззрениеРоссияМосковский ПатриархатМитрополит Волоколамский ИларионОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковь
 
 
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