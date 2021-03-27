https://ria.ru/20210327/svyaschennosluzhiteli-1603119216.html

В РПЦ предостерегли священнослужителей от участия в незаконных митингах

В РПЦ предостерегли священнослужителей от участия в незаконных митингах

Участие в несогласованных митингах и арест могут стать причиной отстранения священника от служения, при этом высказывать свою гражданскую позицию никому в... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T15:54

2021-03-27T15:54

2021-03-27T15:54

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Участие в несогласованных митингах и арест могут стать причиной отстранения священника от служения, при этом высказывать свою гражданскую позицию никому в Церкви не запрещается, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Ранее архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем освободил участника несанкционированной акции протоиерея Андрея Винарского от служения в двух приходах Смидовичского района Еврейской автономии из-за ареста. Винарский был арестован на 20 суток из-за встречи с активистами на площади Ленина в Хабаровске 18 января. Его адвокат Татьяна Титкова говорила, что "по версии сотрудников полиции, он участвовал в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политика Алексея Навального". Защита собиралась обжаловать решение суда."У нас нет общецерковного запрета на то, чтобы человек высказывал где-то свое мнение. Но если, например, человек участвует в несанкционированных митингах, если он попадает за решетку по обвинению в уголовном или административном преступлении, то это может повлечь за собой канонические последствия. Хотя бы потому, что священнослужитель должен совершать богослужения по расписанию. А если он сидит в тюрьме, значит, что происходит с его приходом, кто будет совершать службу в его приходе?" - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".Согласно церковной практике, добавил он, если священнослужитель хочет предпринять "какие-то активные действия", он должен попросить на это благословение своего правящего архиерея и затем следовать этому.По его словам, если говорить в целом о политической активности священнослужителей, то никто не запрещает им высказывать ту или иную гражданскую позицию, в блогах, СМИ или каких-то общественных местах. "Каждый священнослужитель, помимо того, что он священнослужитель, является еще и гражданином своей страны, и он имеет право выражать свое мнение", - добавил архиерей.

https://ria.ru/20210311/tserkov-1600795576.html

https://ria.ru/20210212/svyaschenniki-1597215763.html

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россия, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь