https://ria.ru/20210327/suets-1603127207.html

Власти рассказали о расследовании причин инцидента в Суэцком канале

Власти рассказали о расследовании причин инцидента в Суэцком канале

Причин инцидента в Суэцком канале с севшим на мель контейнеровозом несколько, нельзя исключать человеческий фактор, заявил на пресс-конференции глава... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T17:11

2021-03-27T17:11

2021-03-27T18:35

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

в мире

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СУЭЦ (Египет), 27 мар - РИА Новости. Причин инцидента в Суэцком канале с севшим на мель контейнеровозом несколько, нельзя исключать человеческий фактор, заявил на пресс-конференции глава администрации канала Усама Рабиа."Документы, как водится в таких случаях, все скопированы и имеются у нас. Расследование может выявить ошибку капитана или штурманов на судне", - заявил Рабиа."Песчаная буря с сильными ветрами в день инцидента - это не основные причины", - отметил он.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

https://ria.ru/20210327/pomosch-1603114167.html

суэцкий канал

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2021

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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире