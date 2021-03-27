https://ria.ru/20210327/suets-1603127207.html
Власти рассказали о расследовании причин инцидента в Суэцком канале
Власти рассказали о расследовании причин инцидента в Суэцком канале
Причин инцидента в Суэцком канале с севшим на мель контейнеровозом несколько, нельзя исключать человеческий фактор, заявил на пресс-конференции глава... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T17:11
2021-03-27T17:11
2021-03-27T18:35
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
в мире
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СУЭЦ (Египет), 27 мар - РИА Новости. Причин инцидента в Суэцком канале с севшим на мель контейнеровозом несколько, нельзя исключать человеческий фактор, заявил на пресс-конференции глава администрации канала Усама Рабиа."Документы, как водится в таких случаях, все скопированы и имеются у нас. Расследование может выявить ошибку капитана или штурманов на судне", - заявил Рабиа."Песчаная буря с сильными ветрами в день инцидента - это не основные причины", - отметил он.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
https://ria.ru/20210327/pomosch-1603114167.html
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире