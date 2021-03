https://ria.ru/20210327/suets-1603043824.html

Пробка на миллиарды: чем обернется блокировка Суэцкого канала

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Суэцкий канал — важнейший морской торговый транспортный путь — полностью перекрыт уже четвертый день подряд. Его перегородил севший на мель гигантский контейнеровоз. Заблокированы почти 200 танкеров и сухогрузов. В огромной пробке застряли 6,3 миллиона баррелей нефти, в том числе и российской — на 400 миллионов долларов. После того как судно стащат с грунта, нормальное движение придется восстанавливать несколько недель. Кто пострадал больше всего и как этот инцидент скажется на России — в материале РИА Новости.Перекрыл движениеУтром 24 марта контейнеровоз длиной 400 метров застрял поперек Суэцкого канала, обеспечивающего 12% мировой торговли, полностью перекрыв движение. Только в субботу, на четвертый день "блокады", судно впервые немного сдвинули с места. Это произошло после того, как из-под корабля извлекли более 20 тысяч тонн грунта. Эксперты не исключают, что если маршрут не разблокируют за выходные, коллапс растянется на несколько недель. Это грозит мировой торговле огромными убытками. Собственно, потери велики уже сейчас. Подсчитали, что "самая дорогая пробка" в истории каждую минуту приносит 6,66 миллиона долларов убытка.Миллиардные убыткиПо данным Bloomberg, ежедневные потери из-за перекрытого канала — порядка 9,6 миллиарда долларов."Застряли по меньшей мере семь танкеров с 6,3 миллиона баррелей нефти — два к северу от контейнеровоза и пять — к югу", — сообщает South China Morning Post со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. Brent стоит порядка 64 долларов за баррель, то есть в пробке — 403 миллиона долларов. А еще есть 15 судов с нефтепродуктами — нафтой (летучей нефтью), авиационным топливом, бензином. Десять стоят на юге, пять — на севере.Для России не критичноЗастряла там и российская нефть — по предварительным данным, 2,6 миллиона баррелей на 160 миллионов долларов. Задержка этих 355 тысяч тонн в пути — сюрприз неприятный: деньги за заказы отечественным компаниям могут не поступить. А это недополученные бюджетом налоги. Однако для России Суэцкий канал все-таки не основной маршрут."Нефть мы отправляем главным образом в Европейский союз (по нефтепроводу "Дружба"), Китай и США. Через Суэцкий канал — небольшие объемы мелким потребителям в других странах либо то, что невыгодно транспортировать по железным дорогам", — поясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.А что с СПГНа подходе к Суэцкому каналу заблокированы и три СПГ-танкера, обслуживающие "Новатэк": Yamal Spirit, Clean Horizon и Yenisei. Вероятно, это не слишком повлияет на финансовые показатели основного российского поставщика сжиженного газа, однако может поднять цены в Европе и Азии, сообщил РИА Новости управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик.Yamal Spirit, принадлежащий канадской компании Teekay, Clean Horizon и Yenisei River (владелец — греческая Dynagas) уже доставили СПГ потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе и возвращаются порожними, значит, о прямых потерях "Новатэка" говорить не приходится.Поскольку трубопроводный экспорт российского газа в Европу пока ниже максимума транспортных мощностей, наши поставки способны обеспечить рынку некоторую гибкость. Россия почти ничего не теряет от этого инцидента, подчеркнул эксперт.В своих интересахПо словам Юшкова, перед российскими компаниями открываются дополнительные возможности. Поставщики с Ближнего Востока отрезаны от Европы, и там возникла потребность в альтернативе. Единственный вариант — российское сырье. И рост нефтяных котировок — Brent подорожала сразу на пять процентов — как нельзя кстати: доходы отечественных нефтяников увеличились."Наши танкеры, вставшие со стороны Средиземного моря, вполне могут развернуться и пойти в Европу. Рынок расширяется, а российская Urals, похожая по качеству и характеристикам на саудовскую нефть, также поднялась в цене", — указывает аналитик.С другой стороны, полная блокировка Суэцкого канала подняла стоимость фрахта — и владельцы супертанкеров смогут заработать. С февраля они несли убытки из-за падения цен на морские перевозки.Что дальшеСудя по всему, контейнеровоз глубоко зарылся в грунт, если для того, чтобы хоть немного сдвинуть его, пришлось вывезти с места происшествия 20 тысяч тонн песка.Пока Ever Given на мели, цена на нефть может перевалить за 70 долларов. Однако этот эффект краткосрочный. Когда канал разблокируют, нефть, скорее всего, снова подешевеет из-за жесткого карантина в Европе и третьей волны коронавируса.

