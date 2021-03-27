https://ria.ru/20210327/suets-1603043824.html
Пробка на миллиарды: чем обернется блокировка Суэцкого канала
Пробка на миллиарды: чем обернется блокировка Суэцкого канала
Суэцкий канал — важнейший морской торговый транспортный путь — полностью перекрыт уже четвертый день подряд. Его перегородил севший на мель гигантский... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T08:00
2021-03-27T08:00
2021-03-27T15:55
инцидент с судном ever given в суэцком канале
evergreen marine
ever given
цены на нефть
суэцкий канал
фонд национальной энергетической безопасности
газпром
urals
новатэк
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Суэцкий канал — важнейший морской торговый транспортный путь — полностью перекрыт уже четвертый день подряд. Его перегородил севший на мель гигантский контейнеровоз. Заблокированы почти 200 танкеров и сухогрузов. В огромной пробке застряли 6,3 миллиона баррелей нефти, в том числе и российской — на 400 миллионов долларов. После того как судно стащат с грунта, нормальное движение придется восстанавливать несколько недель. Кто пострадал больше всего и как этот инцидент скажется на России — в материале РИА Новости.Перекрыл движениеУтром 24 марта контейнеровоз длиной 400 метров застрял поперек Суэцкого канала, обеспечивающего 12% мировой торговли, полностью перекрыв движение. Только в субботу, на четвертый день "блокады", судно впервые немного сдвинули с места. Это произошло после того, как из-под корабля извлекли более 20 тысяч тонн грунта. Эксперты не исключают, что если маршрут не разблокируют за выходные, коллапс растянется на несколько недель. Это грозит мировой торговле огромными убытками. Собственно, потери велики уже сейчас. Подсчитали, что "самая дорогая пробка" в истории каждую минуту приносит 6,66 миллиона долларов убытка.Миллиардные убыткиПо данным Bloomberg, ежедневные потери из-за перекрытого канала — порядка 9,6 миллиарда долларов."Застряли по меньшей мере семь танкеров с 6,3 миллиона баррелей нефти — два к северу от контейнеровоза и пять — к югу", — сообщает South China Morning Post со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. Brent стоит порядка 64 долларов за баррель, то есть в пробке — 403 миллиона долларов. А еще есть 15 судов с нефтепродуктами — нафтой (летучей нефтью), авиационным топливом, бензином. Десять стоят на юге, пять — на севере.Для России не критичноЗастряла там и российская нефть — по предварительным данным, 2,6 миллиона баррелей на 160 миллионов долларов. Задержка этих 355 тысяч тонн в пути — сюрприз неприятный: деньги за заказы отечественным компаниям могут не поступить. А это недополученные бюджетом налоги. Однако для России Суэцкий канал все-таки не основной маршрут."Нефть мы отправляем главным образом в Европейский союз (по нефтепроводу "Дружба"), Китай и США. Через Суэцкий канал — небольшие объемы мелким потребителям в других странах либо то, что невыгодно транспортировать по железным дорогам", — поясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.А что с СПГНа подходе к Суэцкому каналу заблокированы и три СПГ-танкера, обслуживающие "Новатэк": Yamal Spirit, Clean Horizon и Yenisei. Вероятно, это не слишком повлияет на финансовые показатели основного российского поставщика сжиженного газа, однако может поднять цены в Европе и Азии, сообщил РИА Новости управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик.Yamal Spirit, принадлежащий канадской компании Teekay, Clean Horizon и Yenisei River (владелец — греческая Dynagas) уже доставили СПГ потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе и возвращаются порожними, значит, о прямых потерях "Новатэка" говорить не приходится.Поскольку трубопроводный экспорт российского газа в Европу пока ниже максимума транспортных мощностей, наши поставки способны обеспечить рынку некоторую гибкость. Россия почти ничего не теряет от этого инцидента, подчеркнул эксперт.В своих интересахПо словам Юшкова, перед российскими компаниями открываются дополнительные возможности. Поставщики с Ближнего Востока отрезаны от Европы, и там возникла потребность в альтернативе. Единственный вариант — российское сырье. И рост нефтяных котировок — Brent подорожала сразу на пять процентов — как нельзя кстати: доходы отечественных нефтяников увеличились."Наши танкеры, вставшие со стороны Средиземного моря, вполне могут развернуться и пойти в Европу. Рынок расширяется, а российская Urals, похожая по качеству и характеристикам на саудовскую нефть, также поднялась в цене", — указывает аналитик.С другой стороны, полная блокировка Суэцкого канала подняла стоимость фрахта — и владельцы супертанкеров смогут заработать. С февраля они несли убытки из-за падения цен на морские перевозки.Что дальшеСудя по всему, контейнеровоз глубоко зарылся в грунт, если для того, чтобы хоть немного сдвинуть его, пришлось вывезти с места происшествия 20 тысяч тонн песка.Пока Ever Given на мели, цена на нефть может перевалить за 70 долларов. Однако этот эффект краткосрочный. Когда канал разблокируют, нефть, скорее всего, снова подешевеет из-за жесткого карантина в Европе и третьей волны коронавируса.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, evergreen marine, ever given, цены на нефть, суэцкий канал, фонд национальной энергетической безопасности, газпром, urals, новатэк, brent, экономика
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Суэцкий канал — важнейший морской торговый транспортный путь — полностью перекрыт уже четвертый день подряд. Его перегородил севший на мель гигантский контейнеровоз. Заблокированы почти 200 танкеров и сухогрузов. В огромной пробке застряли 6,3 миллиона баррелей нефти, в том числе и российской — на 400 миллионов долларов. После того как судно стащат с грунта, нормальное движение придется восстанавливать несколько недель. Кто пострадал больше всего и как этот инцидент скажется на России — в материале РИА Новости.
Перекрыл движение
Утром 24 марта контейнеровоз длиной 400 метров застрял поперек Суэцкого канала, обеспечивающего 12% мировой торговли, полностью перекрыв движение. Только в субботу, на четвертый день "блокады", судно впервые немного сдвинули с места. Это произошло после того, как из-под корабля извлекли более 20 тысяч тонн грунта.
Но пока развернуть судно не удается. Контейнеровоз Ever Given, принадлежащий тайваньской компании-оператору Evergreen Marine, следовал из Китая в Нидерланды и сел на мель. Течение развернуло его поперек канала.
Эксперты не исключают, что если маршрут не разблокируют за выходные, коллапс растянется на несколько недель. Это грозит мировой торговле огромными убытками. Собственно, потери велики уже сейчас. Подсчитали, что "самая дорогая пробка" в истории каждую минуту приносит 6,66 миллиона долларов убытка.
Миллиардные убытки
По данным Bloomberg, ежедневные потери из-за перекрытого канала — порядка 9,6 миллиарда долларов.
"Застряли по меньшей мере семь танкеров с 6,3 миллиона баррелей нефти — два к северу от контейнеровоза и пять — к югу", — сообщает South China Morning Post со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. Brent стоит порядка 64 долларов за баррель, то есть в пробке — 403 миллиона долларов. А еще есть 15 судов с нефтепродуктами — нафтой (летучей нефтью), авиационным топливом, бензином. Десять стоят на юге, пять — на севере.
Суэцкий канал — ключевой маршрут транспортировки топлива с Ближнего Востока в Европу и США. Таким образом, пострадали прежде всего ближневосточные поставщики нефти и сжиженного природного газа: Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар.
Для России не критично
Застряла там и российская нефть — по предварительным данным, 2,6 миллиона баррелей на 160 миллионов долларов. Задержка этих 355 тысяч тонн в пути — сюрприз неприятный: деньги за заказы отечественным компаниям могут не поступить. А это недополученные бюджетом налоги. Однако для России Суэцкий канал все-таки не основной маршрут.
"Нефть мы отправляем главным образом в Европейский союз (по нефтепроводу "Дружба"), Китай и США. Через Суэцкий канал — небольшие объемы мелким потребителям в других странах либо то, что невыгодно транспортировать по железным дорогам", — поясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Для поставок в Азию есть трубопровод "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО). Отдельные танкеры из Новороссийска проходят через Суэц, например "Газпром нефти", но их доля в общем обороте — в рамках статистической погрешности", — указывает Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
А что с СПГ
На подходе к Суэцкому каналу заблокированы и три СПГ-танкера, обслуживающие "Новатэк": Yamal Spirit, Clean Horizon и Yenisei. Вероятно, это не слишком повлияет на финансовые показатели основного российского поставщика сжиженного газа, однако может поднять цены в Европе и Азии, сообщил РИА Новости управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик.
Yamal Spirit, принадлежащий канадской компании Teekay, Clean Horizon и Yenisei River (владелец — греческая Dynagas) уже доставили СПГ потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе и возвращаются порожними, значит, о прямых потерях "Новатэка" говорить не приходится.
А вот "Газпрому" эта ситуация на руку, считает глава подразделения рынков газа и электроэнергии Rystad Energy Карлос Торрес Диас. Суэцкий канал — главный маршрут для Катара, одного из крупнейших производителей СПГ. В 2020-м через канал проходило по пять катарских танкеров в неделю.
Поскольку трубопроводный экспорт российского газа в Европу пока ниже максимума транспортных мощностей, наши поставки способны обеспечить рынку некоторую гибкость. Россия почти ничего не теряет от этого инцидента, подчеркнул эксперт.
В своих интересах
По словам Юшкова, перед российскими компаниями открываются дополнительные возможности. Поставщики с Ближнего Востока отрезаны от Европы, и там возникла потребность в альтернативе. Единственный вариант — российское сырье. И рост нефтяных котировок — Brent подорожала сразу на пять процентов — как нельзя кстати: доходы отечественных нефтяников увеличились.
"Наши танкеры, вставшие со стороны Средиземного моря, вполне могут развернуться и пойти в Европу. Рынок расширяется, а российская Urals, похожая по качеству и характеристикам на саудовскую нефть, также поднялась в цене", — указывает аналитик.
Дальнейшее развитие ситуации зависит от эффективности работ по вызволению Ever Given и решений судовладельцев: ждать им или же разворачивать суда. Так, например, транснациональная Hapag-Lloyd, специализирующаяся на контейнерных перевозках, рассматривает маршрут в обход Африканского Рога. Однако, уточнили в компании, это "на неделю дольше и дороже".
С другой стороны, полная блокировка Суэцкого канала подняла стоимость фрахта — и владельцы супертанкеров смогут заработать. С февраля они несли убытки из-за падения цен на морские перевозки.
Что дальше
Судя по всему, контейнеровоз глубоко зарылся в грунт, если для того, чтобы хоть немного сдвинуть его, пришлось вывезти с места происшествия 20 тысяч тонн песка.
"Значит, надо как-то облегчить судно, и тут есть три пути: скачать с Ever Given балластную воду и топливо, снять контейнеры либо сделать и то и другое. Однако быстро это не получится — не сливать же топливо в канал и не сбрасывать же контейнеры на берег. Надо поставить на берегу емкости и туда выкачивать. Для перегрузки контейнеров придется арендовать вертолеты либо привозить откуда-то краны и их монтировать. Все это потребует много времени и денег", — рассуждает независимый промышленный эксперт Алексей Хазанов.
Пока Ever Given на мели, цена на нефть может перевалить за 70 долларов. Однако этот эффект краткосрочный. Когда канал разблокируют, нефть, скорее всего, снова подешевеет из-за жесткого карантина в Европе и третьей волны коронавируса.