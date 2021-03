https://ria.ru/20210327/sudno-1603157129.html

Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, могут снять с мели этой ночью во время прилива, сообщил РИА Новости источник в администрации канала. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-27T23:54

КАИР, 27 мар – РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, могут снять с мели этой ночью во время прилива, сообщил РИА Новости источник в администрации канала.В субботу глава администрации канала Усама Рабеа заявил, что контейнеровоз с мели пытаются снять десять буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров на нем.По словам информированного собеседника агентства, "на смещение судна с места сильно влияют факторы прилива и отлива"."Ожидаю, что корабль будет перемещен сегодня, потому что он начал реагировать (на работу буксиров)… Я думаю, его полностью переместят в середину русла, готовясь к его буксировке, во время наиболее высокого прилива в полночь", - сказал источник.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.

