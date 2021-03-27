https://ria.ru/20210327/sudno-1603157129.html
Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, могут снять с мели этой ночью во время прилива, сообщил РИА Новости источник в администрации канала. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-27T23:54
2021-03-27T23:54
2021-03-28T00:21
красное море
нидерланды
в мире
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
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КАИР, 27 мар – РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, могут снять с мели этой ночью во время прилива, сообщил РИА Новости источник в администрации канала.В субботу глава администрации канала Усама Рабеа заявил, что контейнеровоз с мели пытаются снять десять буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров на нем.По словам информированного собеседника агентства, "на смещение судна с места сильно влияют факторы прилива и отлива"."Ожидаю, что корабль будет перемещен сегодня, потому что он начал реагировать (на работу буксиров)… Я думаю, его полностью переместят в середину русла, готовясь к его буксировке, во время наиболее высокого прилива в полночь", - сказал источник.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
https://ria.ru/20210327/fotografiya-1603148543.html
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красное море, нидерланды, в мире, инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал
КАИР, 27 мар – РИА Новости.
Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал
, могут снять с мели этой ночью во время прилива, сообщил РИА Новости источник в администрации канала.
В субботу глава администрации канала Усама Рабеа заявил, что контейнеровоз с мели пытаются снять десять буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров на нем.
По словам информированного собеседника агентства, "на смещение судна с места сильно влияют факторы прилива и отлива".
"Ожидаю, что корабль будет перемещен сегодня, потому что он начал реагировать (на работу буксиров)… Я думаю, его полностью переместят в середину русла, готовясь к его буксировке, во время наиболее высокого прилива в полночь", - сказал источник.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды
и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря
.
Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.