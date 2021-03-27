Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210327/sudno-1603157129.html
Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, могут снять с мели этой ночью во время прилива, сообщил РИА Новости источник в администрации канала. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-27T23:54
2021-03-28T00:21
красное море
нидерланды
в мире
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602960457_0:145:3284:1992_1920x0_80_0_0_9d97c286b2f0e20bae78953fd441ccce.jpg
КАИР, 27 мар – РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, могут снять с мели этой ночью во время прилива, сообщил РИА Новости источник в администрации канала.В субботу глава администрации канала Усама Рабеа заявил, что контейнеровоз с мели пытаются снять десять буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров на нем.По словам информированного собеседника агентства, "на смещение судна с места сильно влияют факторы прилива и отлива"."Ожидаю, что корабль будет перемещен сегодня, потому что он начал реагировать (на работу буксиров)… Я думаю, его полностью переместят в середину русла, готовясь к его буксировке, во время наиболее высокого прилива в полночь", - сказал источник.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
https://ria.ru/20210327/fotografiya-1603148543.html
https://ria.ru/20210326/tranzit-1603055711.html
красное море
нидерланды
суэцкий канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602960457_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_107d857ec978c8d26dc1f8ee19aa1ec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красное море, нидерланды, в мире, инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал

Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью

23:54 27.03.2021 (обновлено: 00:21 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАИР, 27 мар – РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, могут снять с мели этой ночью во время прилива, сообщил РИА Новости источник в администрации канала.
В субботу глава администрации канала Усама Рабеа заявил, что контейнеровоз с мели пытаются снять десять буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров на нем.
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 21:43Наука
Космонавт сфотографировал с МКС севшее на мель судно в Суэцком канале
По словам информированного собеседника агентства, "на смещение судна с места сильно влияют факторы прилива и отлива".
"Ожидаю, что корабль будет перемещен сегодня, потому что он начал реагировать (на работу буксиров)… Я думаю, его полностью переместят в середину русла, готовясь к его буксировке, во время наиболее высокого прилива в полночь", - сказал источник.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 21:05
Перевозчики грузов по Суэцкому каналу запросили транзит через Россию
 
Красное мореНидерландыВ миреИнцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий канал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
04:13В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
04:10Bild написала о российских устройствах на немецких подлодках
04:08Эксперт дал советы по подготовке машины к лету
03:25В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
03:07Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
03:02Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
02:51Попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно провалилась
02:38Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России
02:17Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
02:16В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
02:09Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
01:37Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
01:10В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
00:55 Назван наиболее полезный вид масла
00:49Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
00:10Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
00:09Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
23:54Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
23:36Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Лента новостейМолния