https://ria.ru/20210327/sudno-1603097475.html
Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given впервые сдвинулось с места
Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given впервые сдвинулось с места
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз впервые немного сдвинули с места, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:39
2021-03-27T11:39
2021-03-27T16:47
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
роттердам
в мире
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз впервые немного сдвинули с места, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации торгового пути.Это произошло после того, как из-под корабля извлекли более 20 тысяч тонн грунта. Ранее собеседники The Wall Street Journal отмечали, что судно могут снять с мели уже сегодня.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation. В среду он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Предположительно, экипаж потерял контроль над управлением из-за плохой видимости, вызванной песчаной бурей и ураганным ветром.В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. По подсчетам Bloomberg, простой Суэцкого канала обходится в 9,6 миллиарда долларов за день.
https://ria.ru/20210327/suets-1603043824.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, роттердам, в мире
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости
. Застрявший в Суэцком канале
контейнеровоз впервые немного сдвинули с места, сообщило издание The Jerusalem Post
со ссылкой на источники в администрации торгового пути.
Это произошло после того, как из-под корабля извлекли более 20 тысяч тонн грунта.
Ранее собеседники The Wall Street Journal отмечали, что судно могут снять с мели уже сегодня.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation. В среду он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам
.
Предположительно, экипаж потерял контроль над управлением из-за плохой видимости, вызванной песчаной бурей и ураганным ветром.
В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. По подсчетам Bloomberg, простой Суэцкого канала обходится в 9,6 миллиарда долларов за день.