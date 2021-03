https://ria.ru/20210327/sudno-1603097475.html

Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given впервые сдвинулось с места

2021-03-27T11:39

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз впервые немного сдвинули с места, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации торгового пути.Это произошло после того, как из-под корабля извлекли более 20 тысяч тонн грунта. Ранее собеседники The Wall Street Journal отмечали, что судно могут снять с мели уже сегодня.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation. В среду он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Предположительно, экипаж потерял контроль над управлением из-за плохой видимости, вызванной песчаной бурей и ураганным ветром.В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. По подсчетам Bloomberg, простой Суэцкого канала обходится в 9,6 миллиарда долларов за день.

