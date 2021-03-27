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Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given впервые сдвинулось с места
Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given впервые сдвинулось с места
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз впервые немного сдвинули с места, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:39
2021-03-27T16:47
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
роттердам
в мире
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз впервые немного сдвинули с места, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации торгового пути.Это произошло после того, как из-под корабля извлекли более 20 тысяч тонн грунта. Ранее собеседники The Wall Street Journal отмечали, что судно могут снять с мели уже сегодня.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation. В среду он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Предположительно, экипаж потерял контроль над управлением из-за плохой видимости, вызванной песчаной бурей и ураганным ветром.В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. По подсчетам Bloomberg, простой Суэцкого канала обходится в 9,6 миллиарда долларов за день.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, роттердам, в мире

Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given впервые сдвинулось с места

11:39 27.03.2021 (обновлено: 16:47 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого каналаКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз впервые немного сдвинули с места, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации торгового пути.
Это произошло после того, как из-под корабля извлекли более 20 тысяч тонн грунта.
Ранее собеседники The Wall Street Journal отмечали, что судно могут снять с мели уже сегодня.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation. В среду он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам.
Предположительно, экипаж потерял контроль над управлением из-за плохой видимости, вызванной песчаной бурей и ураганным ветром.
В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. По подсчетам Bloomberg, простой Суэцкого канала обходится в 9,6 миллиарда долларов за день.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналРоттердамВ мире
 
 
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