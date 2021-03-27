https://ria.ru/20210327/sudi-1603137353.html

Представитель Зеленского оценил сроки назначения новых судей

Представитель Зеленского оценил сроки назначения новых судей

Новых судей Конституционного суда Украины могут назначить в течение трех месяцев, заявил представитель главы государства в КС Федор Вениславский. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T19:08

2021-03-27T19:08

2021-03-27T19:08

венецианская комиссия

конституционный суд украины

верховная рада украины

владимир зеленский

виктор янукович

украина

в мире

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КИЕВ, 27 мар - РИА Новости. Новых судей Конституционного суда Украины могут назначить в течение трех месяцев, заявил представитель главы государства в КС Федор Вениславский.Президент Украины Владимир Зеленский ранее в субботу отменил указы о назначении главы КС Украины Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина на должности судей Конституционного суда, датированные маем и сентябрем 2013 года. В документе отмечалось, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные (экс-президентом – ред.) Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины"."С сегодняшнего дня у нас появилось две новых вакансии судьи КС Украины по квоте президента Украины. Но конституция четко требует, чтобы отбор на должность судьи и назначение осуществлялось по результатам открытого конкурса. Я думаю, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский издаст указ об объявлении конкурса на вакантные должности судей КС Украины. Будет создана соответствующая комиссия, в том числе с международным компонентом, международными экспертами, как того требовала Венецианская комиссия… Учитывая, что где-то месяц надо на спецпроверку, нужно дать где-то две-три недели, а может, и месяц, для выдвижения кандидатов на должность судьи, я думаю, что где-то в течение трех месяцев у нас будут заполнены эти вакансии от президента", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Вениславский добавил, что если бы судьи добровольно ушли в отставку, то за ними бы сохранились все привилегии, однако Зеленскому пришлось прибегнуть к отмене указов. "В данный момент они не воспользовались правом на отставку, они признаны утратившими статус судьи. Таким образом, по моему мнению, говорить о том, что они имеют право на сохранение пожизненного содержания как судья КС в отставке, на данный момент нет", - сказал он.Вениславский назвал действия Зеленского законными. "Отмена актов, изданных президентом, в том числе предыдущим президентом, не является чем-то экстраординарным. Предыдущие президенты также отменяли акты, указы своих предшественников. То есть по данному факту президент действовал в соответствии с конституцией и законом "О национальной безопасности", - отметил он.Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Вениславский заявлял, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Глава государства несколько раз отстранял судью, Тупицкий несколько раз это оспаривал.

https://ria.ru/20210327/ukraina-1603103365.html

https://ria.ru/20210327/sudi-1603117867.html

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

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венецианская комиссия, конституционный суд украины, верховная рада украины, владимир зеленский, виктор янукович, украина, в мире