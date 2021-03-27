https://ria.ru/20210327/sudi-1603117867.html

Зеленский посоветовал уволенным судьям отправиться на заслуженный отдых

Зеленский посоветовал уволенным судьям отправиться на заслуженный отдых

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьи Конституционного суда, чье назначение на должность он отменил ранее, "могут отправляться на заслуженный... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T15:38

2021-03-27T15:38

2021-03-27T19:06

конституционный суд украины

верховная рада украины

владимир зеленский

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КИЕВ, 27 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьи Конституционного суда, чье назначение на должность он отменил ранее, "могут отправляться на заслуженный отдых".Зеленский ранее в субботу отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина на должности судей Конституционного суда, датированные маем и сентябрем 2013 года. В документе отмечалось, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные (экс-президентом - ред.) Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины"."На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение об аудите всех указов президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых. Если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно", - цитирует Зеленского его пресс-служба.Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявлял, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Глава государства несколько раз отстранял судью, Тупицкий несколько раз это оспаривал.

https://ria.ru/20210327/ukraina-1603103365.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210327/ukraina--1603087636.html

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

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конституционный суд украины, верховная рада украины, владимир зеленский, виктор янукович, украина, в мире