https://ria.ru/20210327/strategiya-1603127853.html

Раскрыта новая стратегия Украины в случае войны с Россией

Раскрыта новая стратегия Украины в случае войны с Россией

Издание "Страна" проанализировало новую военную стратегию Киева на случай войны с Россией. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T17:18

2021-03-27T17:18

2021-03-27T17:42

россия

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Издание "Страна" проанализировало новую военную стратегию Киева на случай войны с Россией.Ранее президент Владимир Зеленский утвердил документ, согласно которому Украина сделает упор на милитаризацию всего населения в "противостоянии" с Москвой. Новая доктрина предполагает ведение тотальной партизанской войны. Согласно стратегии, задействование армии и спецподразделений санкционируется, если есть "спровоцированный и поддержанный извне вооруженный конфликт в пределах территории Украины". Это означает, что ВСУ могут в любое время начать военную операцию против неподконтрольных территорий и "находящихся там российских войск", — поясняет он. Военный конфликт, как отмечается в документе, должен прекратиться "при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях".Также предполагается, что "успех" Киева в конфликте должны обеспечить политическая, экономическая и военная поддержка Украины мировым сообществом в "геополитическом противостоянии с Российской Федерацией". При этом страна готова воевать и в случае столкновения ядерных держав, то есть в случае конфликта основных стран НАТО и России.Москва неоднократно повторяла, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств, а также подчеркивала заинтересованность в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210327/voyna-1603080780.html

https://ria.ru/20210327/ukraina-1603118625.html

россия

украина

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россия, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, украина