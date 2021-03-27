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Раскрыта новая стратегия Украины в случае войны с Россией
Раскрыта новая стратегия Украины в случае войны с Россией
Издание "Страна" проанализировало новую военную стратегию Киева на случай войны с Россией. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T17:18
2021-03-27T17:42
россия
вооруженные силы украины
нато
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Издание "Страна" проанализировало новую военную стратегию Киева на случай войны с Россией.Ранее президент Владимир Зеленский утвердил документ, согласно которому Украина сделает упор на милитаризацию всего населения в "противостоянии" с Москвой. Новая доктрина предполагает ведение тотальной партизанской войны. Согласно стратегии, задействование армии и спецподразделений санкционируется, если есть "спровоцированный и поддержанный извне вооруженный конфликт в пределах территории Украины". Это означает, что ВСУ могут в любое время начать военную операцию против неподконтрольных территорий и "находящихся там российских войск", — поясняет он. Военный конфликт, как отмечается в документе, должен прекратиться "при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях".Также предполагается, что "успех" Киева в конфликте должны обеспечить политическая, экономическая и военная поддержка Украины мировым сообществом в "геополитическом противостоянии с Российской Федерацией". При этом страна готова воевать и в случае столкновения ядерных держав, то есть в случае конфликта основных стран НАТО и России.Москва неоднократно повторяла, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств, а также подчеркивала заинтересованность в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, украина

Раскрыта новая стратегия Украины в случае войны с Россией

17:18 27.03.2021 (обновлено: 17:42 27.03.2021)
 
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Издание "Страна" проанализировало новую военную стратегию Киева на случай войны с Россией.
Ранее президент Владимир Зеленский утвердил документ, согласно которому Украина сделает упор на милитаризацию всего населения в "противостоянии" с Москвой. Новая доктрина предполагает ведение тотальной партизанской войны.
"Интересно описан алгоритм предполагаемого конфликта. Он начинается с ответа на агрессию или "угрозу военной безопасности" Украины. То есть прямо не говорится, что противник должен нарушить госграницу", — пишет автор.
Согласно стратегии, задействование армии и спецподразделений санкционируется, если есть "спровоцированный и поддержанный извне вооруженный конфликт в пределах территории Украины". Это означает, что ВСУ могут в любое время начать военную операцию против неподконтрольных территорий и "находящихся там российских войск", — поясняет он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
04:54
СМИ: Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне
Военный конфликт, как отмечается в документе, должен прекратиться "при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях".
"То есть военной победы своими силами Украина, видимо, не мыслит", — иронизирует журналист.
Также предполагается, что "успех" Киева в конфликте должны обеспечить политическая, экономическая и военная поддержка Украины мировым сообществом в "геополитическом противостоянии с Российской Федерацией". При этом страна готова воевать и в случае столкновения ядерных держав, то есть в случае конфликта основных стран НАТО и России.
Москва неоднократно повторяла, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств, а также подчеркивала заинтересованность в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
15:48
В Госдуме заявили, что Украина погружается в милитаристский психоз
 
РоссияВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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