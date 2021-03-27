https://ria.ru/20210327/strategiya-1603127853.html
Раскрыта новая стратегия Украины в случае войны с Россией
Раскрыта новая стратегия Украины в случае войны с Россией
Издание "Страна" проанализировало новую военную стратегию Киева на случай войны с Россией. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T17:18
2021-03-27T17:18
2021-03-27T17:42
россия
вооруженные силы украины
нато
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Издание "Страна" проанализировало новую военную стратегию Киева на случай войны с Россией.Ранее президент Владимир Зеленский утвердил документ, согласно которому Украина сделает упор на милитаризацию всего населения в "противостоянии" с Москвой. Новая доктрина предполагает ведение тотальной партизанской войны. Согласно стратегии, задействование армии и спецподразделений санкционируется, если есть "спровоцированный и поддержанный извне вооруженный конфликт в пределах территории Украины". Это означает, что ВСУ могут в любое время начать военную операцию против неподконтрольных территорий и "находящихся там российских войск", — поясняет он. Военный конфликт, как отмечается в документе, должен прекратиться "при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях".Также предполагается, что "успех" Киева в конфликте должны обеспечить политическая, экономическая и военная поддержка Украины мировым сообществом в "геополитическом противостоянии с Российской Федерацией". При этом страна готова воевать и в случае столкновения ядерных держав, то есть в случае конфликта основных стран НАТО и России.Москва неоднократно повторяла, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств, а также подчеркивала заинтересованность в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210327/voyna-1603080780.html
https://ria.ru/20210327/ukraina-1603118625.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, украина
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Издание "Страна"
проанализировало новую военную стратегию Киева на случай войны с Россией.
Ранее президент Владимир Зеленский утвердил документ, согласно которому Украина сделает упор на милитаризацию всего населения в "противостоянии" с Москвой. Новая доктрина предполагает ведение тотальной партизанской войны.
"Интересно описан алгоритм предполагаемого конфликта. Он начинается с ответа на агрессию или "угрозу военной безопасности" Украины. То есть прямо не говорится, что противник должен нарушить госграницу", — пишет автор.
Согласно стратегии, задействование армии и спецподразделений санкционируется, если есть "спровоцированный и поддержанный извне вооруженный конфликт в пределах территории Украины". Это означает, что ВСУ могут в любое время начать военную операцию против неподконтрольных территорий и "находящихся там российских войск", — поясняет он.
Военный конфликт, как отмечается в документе, должен прекратиться "при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях".
"То есть военной победы своими силами Украина, видимо, не мыслит", — иронизирует журналист.
Также предполагается, что "успех" Киева в конфликте должны обеспечить политическая, экономическая и военная поддержка Украины мировым сообществом в "геополитическом противостоянии с Российской Федерацией". При этом страна готова воевать и в случае столкновения ядерных держав, то есть в случае конфликта основных стран НАТО и России.
Москва неоднократно повторяла, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств, а также подчеркивала заинтересованность в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>