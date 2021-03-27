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Иран и Китай подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет
Иран и Китай подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет
Иран и Китай подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на срок в 25 лет, трансляцию церемонии вел телеканал Press TV. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T13:44
2021-03-27T13:44
2021-03-27T13:47
китай
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Иран и Китай подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на срок в 25 лет, трансляцию церемонии вел телеканал Press TV.Соглашение подписали министр иностранных дел Китая Ван И, который находится с визитом в Тегеране, и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В ходе встречи обе стороны договорились расширять двусторонние отношения.Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявлял, что документ будет затрагивать политические и экономические вопросы сотрудничества обеих стран. В том числе внимание уделено экономическому сотрудничеству в различных сферах, частному сектору и участию Ирана в инициативе "Один пояс, один путь".
https://radiosputnik.ria.ru/20210307/kitay-1600271896.html
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РИА Новости
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китай, иран, в мире
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Иран
и Китай
подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на срок в 25 лет, трансляцию церемонии вел телеканал Press TV
.
Соглашение подписали министр иностранных дел Китая Ван И, который находится с визитом в Тегеране, и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В ходе встречи обе стороны договорились расширять двусторонние отношения.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявлял, что документ будет затрагивать политические и экономические вопросы сотрудничества обеих стран. В том числе внимание уделено экономическому сотрудничеству в различных сферах, частному сектору и участию Ирана в инициативе "Один пояс, один путь".