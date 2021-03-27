https://ria.ru/20210327/soglashenie-1603107909.html

Иран и Китай подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет

Иран и Китай подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет

Иран и Китай подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на срок в 25 лет, трансляцию церемонии вел телеканал Press TV. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T13:44

2021-03-27T13:44

2021-03-27T13:47

китай

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_fe5daf9b881f9f10d05e22ba1f56a0c6.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Иран и Китай подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на срок в 25 лет, трансляцию церемонии вел телеканал Press TV.Соглашение подписали министр иностранных дел Китая Ван И, который находится с визитом в Тегеране, и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В ходе встречи обе стороны договорились расширять двусторонние отношения.Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявлял, что документ будет затрагивать политические и экономические вопросы сотрудничества обеих стран. В том числе внимание уделено экономическому сотрудничеству в различных сферах, частному сектору и участию Ирана в инициативе "Один пояс, один путь".

https://radiosputnik.ria.ru/20210307/kitay-1600271896.html

китай

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, иран, в мире