В Китае заявили о введении ответных санкций против США и Канады
16:22 27.03.2021 (обновлено: 18:09 27.03.2021)
Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. МИД Китая в ответ уже ввел санкции против ЕС и Великобритании.
"США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации, в ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председателя Тони Перкинса, члена канадского парламента Майкла Чонга", - говорится в заявлении министерства.
Санкции также вводятся в отношении подкомитета по международным правам человека постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.
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Ведомство также отмечает, что введенные ранее китайской стороной санкции в отношении физлиц США, которые серьезно подорвали суверенитет и интересы Китая из-за вопроса Синьцзяна, остаются в силе.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.