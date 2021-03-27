https://ria.ru/20210327/sanktsii-1603122215.html

В Китае заявили о введении ответных санкций против США и Канады

В Китае заявили о введении ответных санкций против США и Канады

Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран из-за Синьцзяна, следует из заявления РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T16:22

2021-03-27T16:22

2021-03-27T18:09

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ПЕКИН, 27 мар - РИА Новости. Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран из-за Синьцзяна, следует из заявления на сайте МИД КНР.Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. МИД Китая в ответ уже ввел санкции против ЕС и Великобритании."США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации, в ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председателя Тони Перкинса, члена канадского парламента Майкла Чонга", - говорится в заявлении министерства.Санкции также вводятся в отношении подкомитета по международным правам человека постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.Указанным лицам запрещается въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао, китайским граждан и организациям запрещено вести с ними бизнес, а также вести обмены с попавшим под санкции учреждением.Ведомство также отмечает, что введенные ранее китайской стороной санкции в отношении физлиц США, которые серьезно подорвали суверенитет и интересы Китая из-за вопроса Синьцзяна, остаются в силе.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602908798.html

https://ria.ru/20210327/sintszyan-1603125828.html

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канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, великобритания, китай, в мире, мид кнр, канада, сша