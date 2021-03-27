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https://ria.ru/20210327/sanktsii-1603122215.html
В Китае заявили о введении ответных санкций против США и Канады
В Китае заявили о введении ответных санкций против США и Канады
Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран из-за Синьцзяна, следует из заявления РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T16:22
2021-03-27T18:09
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ПЕКИН, 27 мар - РИА Новости. Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран из-за Синьцзяна, следует из заявления на сайте МИД КНР.Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. МИД Китая в ответ уже ввел санкции против ЕС и Великобритании."США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации, в ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председателя Тони Перкинса, члена канадского парламента Майкла Чонга", - говорится в заявлении министерства.Санкции также вводятся в отношении подкомитета по международным правам человека постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.Указанным лицам запрещается въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао, китайским граждан и организациям запрещено вести с ними бизнес, а также вести обмены с попавшим под санкции учреждением.Ведомство также отмечает, что введенные ранее китайской стороной санкции в отношении физлиц США, которые серьезно подорвали суверенитет и интересы Китая из-за вопроса Синьцзяна, остаются в силе.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602908798.html
https://ria.ru/20210327/sintszyan-1603125828.html
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оон, великобритания, китай, в мире, мид кнр, канада, сша

В Китае заявили о введении ответных санкций против США и Канады

16:22 27.03.2021 (обновлено: 18:09 27.03.2021)
 
© Fotolia / liondwПлощадь Тяньаньмэнь в центре Пекина
Площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Fotolia / liondw
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ПЕКИН, 27 мар - РИА Новости. Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран из-за Синьцзяна, следует из заявления на сайте МИД КНР.
Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. МИД Китая в ответ уже ввел санкции против ЕС и Великобритании.
"США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации, в ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председателя Тони Перкинса, члена канадского парламента Майкла Чонга", - говорится в заявлении министерства.
Санкции также вводятся в отношении подкомитета по международным правам человека постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.
Китай - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 02:28
Китай введет ответные санкции против Великобритании
Указанным лицам запрещается въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао, китайским граждан и организациям запрещено вести с ними бизнес, а также вести обмены с попавшим под санкции учреждением.
Ведомство также отмечает, что введенные ранее китайской стороной санкции в отношении физлиц США, которые серьезно подорвали суверенитет и интересы Китая из-за вопроса Синьцзяна, остаются в силе.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
Шанхай - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 16:54
Китай ввел санкции против физических лиц и компаний из США и Канады
 
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