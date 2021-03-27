https://ria.ru/20210327/rosgvardiya-1603070023.html
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Росгвардия эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T00:10
2021-03-27T00:10
2021-03-27T00:10
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росгвардия эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия и охрану важнейших объектов, обеспечивает безопасность на массовых мероприятиях, заявил президент России Владимир Путин.День войск национальной гвардии отмечается в России в субботу.Также он заявил, что Росгвардия достойно обеспечивает соблюдение введённых в регионах профилактических режимов для борьбы с коронавирусом, делает это с уважением к людям.Он также отметил, что в Росгвардии сохранилась преемственность исторических традиций, вошедших в ее состав внутренних войск, ряда служб МВД России, подразделений спецназначения - ОМОН и СОБР."Бойцы и командиры - росгвардейцы с гордостью продолжают этот славный боевой путь. Путь стойкости и мужества, честного преданного служения родине и нашему народу. Действуют твердо, решительно и профессионально, бесстрашно рискуют жизнью, чтобы остановить, обезвредить преступника, защитить людей, выполнить полученный приказ. Благодарю всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, четкое решение стоящих перед вами задач, за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своем посту", - сказал глава государства.
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Поздравление Путина сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
2021-03-27T00:10
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PT2M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, общество
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росгвардия
эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия и охрану важнейших объектов, обеспечивает безопасность на массовых мероприятиях, заявил президент России Владимир Путин
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День войск национальной гвардии отмечается в России в субботу.
"Созданная пять лет назад Росгвардия стала самостоятельной значимой структурной в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан, эффективно участвует в решении важнейших государственных задач и вносит свой весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия и охрану важнейших объектов, стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий, в том числе, во время проведения в нашей стране крупных международных спортивных соревнований и иных форумов", - сказал Путин, поздравляя сотрудников ведомства с профессиональным праздником.
Также он заявил, что Росгвардия достойно обеспечивает соблюдение введённых в регионах профилактических режимов для борьбы с коронавирусом, делает это с уважением к людям.
"Знаю и о том, какая серьезная экстраординарная нагрузка связана сейчас с реализацией профилактических режимов, введенных в регионах страны для борьбы с эпидемией коронавируса. И вы достойно, с уважением к людям, с заботой об их здоровье выполняете эту гуманитарную миссию", - сказал Путин.
Он также отметил, что в Росгвардии сохранилась преемственность исторических традиций, вошедших в ее состав внутренних войск, ряда служб МВД России, подразделений спецназначения - ОМОН и СОБР.
"Бойцы и командиры - росгвардейцы с гордостью продолжают этот славный боевой путь. Путь стойкости и мужества, честного преданного служения родине и нашему народу. Действуют твердо, решительно и профессионально, бесстрашно рискуют жизнью, чтобы остановить, обезвредить преступника, защитить людей, выполнить полученный приказ. Благодарю всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, четкое решение стоящих перед вами задач, за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своем посту", - сказал глава государства.