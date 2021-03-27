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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210327/ravvin-1603099599.html
Раввин Борода призвал заболевших людей не приходить на трапезы в Песах
Раввин Борода призвал заболевших людей не приходить на трапезы в Песах
Людям, у которых есть сопутствующие заболевания, стоит воздержаться от посещения седера - общественной ритуальной трапезы - на праздник Песах, заявил в интервью РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T12:04
2021-03-27T12:04
религия и мировоззрение
религия
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Людям, у которых есть сопутствующие заболевания, стоит воздержаться от посещения седера - общественной ритуальной трапезы - на праздник Песах, заявил в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин раввин Александр Борода.Песах – еврейская Пасха - длится восемь дней (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля). Он отмечается в честь освобождения евреев от рабства в Древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры.Борода напомнил, что традиционный общественный седер проводят в первый вечер праздника, в этом году это 27 марта: "в субботу вечером в синагогах и общинных центрах верующие соберутся на вечернюю молитву, и желающие смогут остаться на трапезу"."Если человек вакцинировался, у него есть антитела, конечно, приветствуется его участие в общественной трапезе. Но если есть реальные риски и тем более, если у кого-то есть сопутствующие заболевания, то лучше оставаться дома и провести праздник в кругу семьи. Это стало причиной, почему мы в этом году, несмотря на снятие многих ограничений, продолжили массовую раздачу благотворительных наборов с необходимыми компонентами для проведения домашнего седера", - сказал он.По словам раввина, много евреев именно в Песах приходят в синагогу, чтобы приобрести или забрать мацу: традиции этого праздника "наиболее крепко сохранились на постсоветском пространстве"."Синагога всегда, в любое время открыта для людей всех вероисповеданий. Многие члены общины приводят на седер своих друзей или коллег, чтобы те познакомились с этим необычным и очень глубоким праздником", - подчеркнул Борода.Он напомнил, что годом ранее из-за пандемии во время праздника верующие "действительно оказались закрытыми и смогли прочувствовать это ощущение несвободы и заточения". "В этом же году, когда постепенно снимаются ограничения, когда уже есть вновь возможность прийти в синагогу, собраться с близкими людьми, то мы почти физически ощущаем это процесс освобождения, весеннего обновления и движения вперед", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210327/pesakh-1603053491.html
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религия

Раввин Борода призвал заболевших людей не приходить на трапезы в Песах

12:04 27.03.2021
 
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Людям, у которых есть сопутствующие заболевания, стоит воздержаться от посещения седера - общественной ритуальной трапезы - на праздник Песах, заявил в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин раввин Александр Борода.
Песах – еврейская Пасха - длится восемь дней (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля). Он отмечается в честь освобождения евреев от рабства в Древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры.
Борода напомнил, что традиционный общественный седер проводят в первый вечер праздника, в этом году это 27 марта: "в субботу вечером в синагогах и общинных центрах верующие соберутся на вечернюю молитву, и желающие смогут остаться на трапезу".
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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"Если человек вакцинировался, у него есть антитела, конечно, приветствуется его участие в общественной трапезе. Но если есть реальные риски и тем более, если у кого-то есть сопутствующие заболевания, то лучше оставаться дома и провести праздник в кругу семьи. Это стало причиной, почему мы в этом году, несмотря на снятие многих ограничений, продолжили массовую раздачу благотворительных наборов с необходимыми компонентами для проведения домашнего седера", - сказал он.
По словам раввина, много евреев именно в Песах приходят в синагогу, чтобы приобрести или забрать мацу: традиции этого праздника "наиболее крепко сохранились на постсоветском пространстве".
"Синагога всегда, в любое время открыта для людей всех вероисповеданий. Многие члены общины приводят на седер своих друзей или коллег, чтобы те познакомились с этим необычным и очень глубоким праздником", - подчеркнул Борода.
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Он напомнил, что годом ранее из-за пандемии во время праздника верующие "действительно оказались закрытыми и смогли прочувствовать это ощущение несвободы и заточения". "В этом же году, когда постепенно снимаются ограничения, когда уже есть вновь возможность прийти в синагогу, собраться с близкими людьми, то мы почти физически ощущаем это процесс освобождения, весеннего обновления и движения вперед", - заключил собеседник агентства.
 
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