https://ria.ru/20210327/raps-1603090873.html

Пошлину на вывоз рапса из России продлят до сентября 2022 года

Пошлину на вывоз рапса из России продлят до сентября 2022 года

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции на заседании в пятницу одобрила продление текущей... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T10:22

2021-03-27T10:22

2021-03-27T10:22

россия

экономика

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции на заседании в пятницу одобрила продление текущей ставки экспортной пошлины на семена рапса до 1 сентября 2022 года, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.Одно из решений подкомиссии - одобрить экспортную пошлину на семена подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов за тонну на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года. "Также признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины в отношении семян рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну на аналогичный срок", - добавляет министерство.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, с 9 января были повышены до заградительного уровня экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса - сейчас они составляют 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Подобные ставки действуют до 30 июня 2021 года включительно.

https://ria.ru/20201210/poshlina-1588571816.html

россия

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россия, экономика