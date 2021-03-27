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"Перехват невозможен": чем вооружили новые российские корабли
"Перехват невозможен": чем вооружили новые российские корабли
Мощная, дальнобойная, скорострельная и компактная — петербургский завод "Арсенал" запустил в серию корабельную артустановку А-192М "Армат" калибра 130... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T08:00
2021-03-27T10:08
алексей леонков
адмирал горшков (фрегат)
адмирал флота касатонов (фрегат)
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Мощная, дальнобойная, скорострельная и компактная — петербургский завод "Арсенал" запустил в серию корабельную артустановку А-192М "Армат" калибра 130 миллиметров. Это оружие предназначено для строящихся многоцелевых фрегатов первого ранга проектов 22350 и 22350М. Сравнительно небольшие корабли получат артиллерию, как у крейсеров. О том, на что способна А-192М, — в материале РИА Новости.Универсальное оружие"Арсенал" изготовил пока три артустановки, заключены контракты еще на три. Систему разрабатывали для надводных вымпелов водоизмещением больше двух тысяч тонн. В частности, "Арматами" уже вооружены фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". На сегодня А-192М — самая совершенная универсальная автоматическая пушка крупного калибра ВМФ России.До этого в калибре 130 миллиметров на вооружении флота были лишь массивные двухорудийные АК-130, которыми оснащали ракетные крейсеры проектов 1164 и 1144, большие противолодочные корабли проекта 1155.1 и эсминцы проекта 956. Для менее крупных кораблей эти установки не годились, так как занимают на палубе много места и весят почти 90 тонн.А-192М создана на базе советской системы. Основное отличие — одно орудие вместо двух. Скорострельность снизилась, но уменьшился и вес — без боеприпасов всего 25 тонн. Это позволяет монтировать А-192М на корабли сравнительно небольших габаритов и водоизмещения. Еще одна особенность — полностью автоматизированная система подачи выстрелов, способная доставить в башню все 478 выстрелов боекомплекта без участия человека, что значительно упрощает эксплуатацию и повышает боевую эффективность.А-192М — универсальное орудие, готовое вести огонь как по морским, так и по наземным, а также воздушным целям. Боеприпасы — те же, что и в боекомплекте АК-130: фугасные Ф-44, зенитные ЗС-44 и ЗС-44Р. Противокорабельную ракету собьют в радиусе восьми метров от точки разрыва, летательный аппарат — в радиусе 15 метров.Планируется разработка и новых типов боеприпасов, включая управляемые и активно-реактивные, что значительно расширит боевые возможности. Эффективная дальность стрельбы по морским целям — до 23 километров, по воздушным — до 18. Скорострельность — 30 выстрелов в минуту. Всевидящая "Пума"Башня А-192М для уменьшения общей радиолокационной заметности корабля выполнена с применением технологий "стелс" и собрана из многоугольных панелей, сопряженных под тупыми углами. Орудие наводится по горизонтали в пределах 180 градусов в обе стороны и от минус 15 до плюс 80 градусов по вертикали. Экипаж артустановки — пять человек, однако наведение в основном — автоматическое. За точность огня отвечает новейшая корабельная радиолокационная система управления стрельбой артиллерии и ракетным оружием (РЛСУ) "Пума", разработанная конструкторским бюро "Аметист". В ее состав входят РЛС, телевизионный визир и гиростабилизированная платформа, на которой устанавливают оптико-электронный модуль. "Пума" засекает вражеские объекты на дальности до 60 километров, одновременно сопровождает до четырех целей. Переключение между ними занимает меньше секунды. Аналогичная РЛСУ — и в 100-миллиметровых артиллерийских установках А-190. В ВМФ немало вымпелов водоизмещением менее двух тысяч тонн. Например, корветы проекта 20380 и малые ракетные корабли проекта 21631. А-192М для них слишком тяжелая и мощная. Специально для российского "москитного флота" еще в 1990-х приступили к разработке более компактной артиллерийской установки. Из-за финансовых трудностей проект неоднократно "сдвигали вправо", и первую серийную модифицированную А-190-01 сдали заказчику лишь в декабре 2012-го. Ее установили на МРК "Град Свияжск".Все еще актуальноС тактической точки зрения корабельная артиллерия уже не главная в морских сражениях. К середине прошлого века стало ясно, что вооруженные мощными орудиями линкоры всухую проигрывают палубным самолетам новых королей океанов — авианосцев.Сегодня, в эпоху гиперзвука и противокорабельных ракет большой дальности, некоторые специалисты считают артиллерию крупного калибра анахронизмом, пережитком прошлого и не более чем данью традициям. Ведь дистанция современного морского боя — зачастую не десятки, а сотни километров. К тому же ракеты теперь значительно точнее. Впрочем, есть и другая точка зрения."Я не согласен с тем, что корабельная артиллерия большого калибра — это пережиток, — говорит РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Да, основное вооружение современных кораблей — ракеты. Однако их боекомплект все-таки конечен и хватит ли его в длительном сражении — неизвестно. Допустим, корабль отстрелялся по эскадре противника ракетами, выпустил все — и дальше что делать? Белый флаг выбрасывать?"Крупнокалиберная артиллерия, видимо, надолго останется последним аргументом в морском сражении. К тому же с определенными типами снарядов она может выполнять и роль средства противовоздушной обороны, и оружия огневой поддержки войск на берегу. Над корабельными пушками активно работают законодатели военно-морской моды — американцы. Очевидно, направление дальнейшего развития — повышение скорострельности и скорости снаряда, чтобы эффективно поражать в воздухе сверхзвуковые и даже гиперзвуковые цели.Сейчас американские эсминцы и крейсера вооружены 127-миллиметровыми установками Mark 45, принятыми на вооружение в 1971 году. Эти пушки постоянно модернизируются: последний вариант Mod.4 начал поступать заказчику в 2000-м. Они могут поражать цели на дистанциях до 40 километров, а также вести огонь управляемыми снарядами. Более того, в 2018 году эсминец Dewey на учениях успешно отстрелялся из Mark 45 Mod.4 новейшими боеприпасами HVP (Hyper-velocity Projectile). Эти снаряды способны развивать скорость около трех чисел Маха и доставать корабли противника на дистанции до 56 километров.
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алексей леонков, адмирал горшков (фрегат), адмирал флота касатонов (фрегат), вмф рф, безопасность

"Перехват невозможен": чем вооружили новые российские корабли

08:00 27.03.2021 (обновлено: 10:08 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Мощная, дальнобойная, скорострельная и компактная — петербургский завод "Арсенал" запустил в серию корабельную артустановку А-192М "Армат" калибра 130 миллиметров. Это оружие предназначено для строящихся многоцелевых фрегатов первого ранга проектов 22350 и 22350М. Сравнительно небольшие корабли получат артиллерию, как у крейсеров. О том, на что способна А-192М, — в материале РИА Новости.

Универсальное оружие

"Арсенал" изготовил пока три артустановки, заключены контракты еще на три. Систему разрабатывали для надводных вымпелов водоизмещением больше двух тысяч тонн. В частности, "Арматами" уже вооружены фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". На сегодня А-192М — самая совершенная универсальная автоматическая пушка крупного калибра ВМФ России.
До этого в калибре 130 миллиметров на вооружении флота были лишь массивные двухорудийные АК-130, которыми оснащали ракетные крейсеры проектов 1164 и 1144, большие противолодочные корабли проекта 1155.1 и эсминцы проекта 956. Для менее крупных кораблей эти установки не годились, так как занимают на палубе много места и весят почти 90 тонн.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКорабельная артиллерийская установка главного калибра АК-130 ракетного крейсера "Варяг"
Корабельная артиллерийская установка главного калибра АК-130 ракетного крейсера Варяг - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Корабельная артиллерийская установка главного калибра АК-130 ракетного крейсера "Варяг"
А-192М создана на базе советской системы. Основное отличие — одно орудие вместо двух. Скорострельность снизилась, но уменьшился и вес — без боеприпасов всего 25 тонн. Это позволяет монтировать А-192М на корабли сравнительно небольших габаритов и водоизмещения. Еще одна особенность — полностью автоматизированная система подачи выстрелов, способная доставить в башню все 478 выстрелов боекомплекта без участия человека, что значительно упрощает эксплуатацию и повышает боевую эффективность.
А-192М — универсальное орудие, готовое вести огонь как по морским, так и по наземным, а также воздушным целям. Боеприпасы — те же, что и в боекомплекте АК-130: фугасные Ф-44, зенитные ЗС-44 и ЗС-44Р. Противокорабельную ракету собьют в радиусе восьми метров от точки разрыва, летательный аппарат — в радиусе 15 метров.
© РИА Новости / Николай Протопопов / Перейти в фотобанкАртиллерийская установка А-192 фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов"
Артиллерийская установка А-192 фрегата проекта 22350 Адмирал флота Касатонов - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Николай Протопопов
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Артиллерийская установка А-192 фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов"
Планируется разработка и новых типов боеприпасов, включая управляемые и активно-реактивные, что значительно расширит боевые возможности. Эффективная дальность стрельбы по морским целям — до 23 километров, по воздушным — до 18. Скорострельность — 30 выстрелов в минуту.

Всевидящая "Пума"

Башня А-192М для уменьшения общей радиолокационной заметности корабля выполнена с применением технологий "стелс" и собрана из многоугольных панелей, сопряженных под тупыми углами. Орудие наводится по горизонтали в пределах 180 градусов в обе стороны и от минус 15 до плюс 80 градусов по вертикали. Экипаж артустановки — пять человек, однако наведение в основном — автоматическое.
За точность огня отвечает новейшая корабельная радиолокационная система управления стрельбой артиллерии и ракетным оружием (РЛСУ) "Пума", разработанная конструкторским бюро "Аметист". В ее состав входят РЛС, телевизионный визир и гиростабилизированная платформа, на которой устанавливают оптико-электронный модуль. "Пума" засекает вражеские объекты на дальности до 60 километров, одновременно сопровождает до четырех целей. Переключение между ними занимает меньше секунды.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкАртиллерийская установка А-190 малого ракетного корабля "Углич"
Артиллерийская установка А-190 малого ракетного корабля Углич - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Артиллерийская установка А-190 малого ракетного корабля "Углич"
Аналогичная РЛСУ — и в 100-миллиметровых артиллерийских установках А-190. В ВМФ немало вымпелов водоизмещением менее двух тысяч тонн. Например, корветы проекта 20380 и малые ракетные корабли проекта 21631. А-192М для них слишком тяжелая и мощная. Специально для российского "москитного флота" еще в 1990-х приступили к разработке более компактной артиллерийской установки. Из-за финансовых трудностей проект неоднократно "сдвигали вправо", и первую серийную модифицированную А-190-01 сдали заказчику лишь в декабре 2012-го. Ее установили на МРК "Град Свияжск".

Все еще актуально

С тактической точки зрения корабельная артиллерия уже не главная в морских сражениях. К середине прошлого века стало ясно, что вооруженные мощными орудиями линкоры всухую проигрывают палубным самолетам новых королей океанов — авианосцев.
Сегодня, в эпоху гиперзвука и противокорабельных ракет большой дальности, некоторые специалисты считают артиллерию крупного калибра анахронизмом, пережитком прошлого и не более чем данью традициям. Ведь дистанция современного морского боя — зачастую не десятки, а сотни километров. К тому же ракеты теперь значительно точнее. Впрочем, есть и другая точка зрения.
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"Я не согласен с тем, что корабельная артиллерия большого калибра — это пережиток, — говорит РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Да, основное вооружение современных кораблей — ракеты. Однако их боекомплект все-таки конечен и хватит ли его в длительном сражении — неизвестно. Допустим, корабль отстрелялся по эскадре противника ракетами, выпустил все — и дальше что делать? Белый флаг выбрасывать?"
Крупнокалиберная артиллерия, видимо, надолго останется последним аргументом в морском сражении. К тому же с определенными типами снарядов она может выполнять и роль средства противовоздушной обороны, и оружия огневой поддержки войск на берегу. Над корабельными пушками активно работают законодатели военно-морской моды — американцы. Очевидно, направление дальнейшего развития — повышение скорострельности и скорости снаряда, чтобы эффективно поражать в воздухе сверхзвуковые и даже гиперзвуковые цели.
© Фото : U.S. Navy/Jason R. ZalaskyАртиллерийская установка Mark 45
Артиллерийская установка Mark 45 - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : U.S. Navy/Jason R. Zalasky
Артиллерийская установка Mark 45
Сейчас американские эсминцы и крейсера вооружены 127-миллиметровыми установками Mark 45, принятыми на вооружение в 1971 году. Эти пушки постоянно модернизируются: последний вариант Mod.4 начал поступать заказчику в 2000-м. Они могут поражать цели на дистанциях до 40 километров, а также вести огонь управляемыми снарядами. Более того, в 2018 году эсминец Dewey на учениях успешно отстрелялся из Mark 45 Mod.4 новейшими боеприпасами HVP (Hyper-velocity Projectile). Эти снаряды способны развивать скорость около трех чисел Маха и доставать корабли противника на дистанции до 56 километров.
 
Алексей ЛеонковАдмирал Горшков (фрегат)Адмирал флота Касатонов (фрегат)ВМФ РФБезопасность
 
 
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