https://ria.ru/20210327/protesty-1603119602.html

МВД Белоруссии оценило уровень протестной активности в стране

МВД Белоруссии оценило уровень протестной активности в стране

Несанкционированные массовые акции протеста в субботу в Белоруссии не зафиксированы, протестная активность приближена к нулю, заявила пресс-служба МВД... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T15:57

2021-03-27T15:57

2021-03-27T16:12

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Несанкционированные массовые акции протеста в субботу в Белоруссии не зафиксированы, протестная активность приближена к нулю, заявила пресс-служба МВД республики."В Беларуси протестная активность приближена к нулю. Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в Минске замечены "малочисленные группы с незарегистрированной символикой", некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства."Информация о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади. Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами. Подробности об этом позже", - говорится в сообщении.Ранее начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско заявил, что возбуждено уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных в стране экстремистскими, к участию в протестах 27 марта в столице Белоруссии. Как подчеркнул Паско, граждане, которые примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. В четверг оппозиция планировала провести протесты по случаю традиционно празднуемого оппозицией "Дня Воли". В МВД Белоруссии заявили, что "анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись, в стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях". По данным ведомства, преимущественно отмечались одиночные пикеты с протестной символикой. Вечером в четверг в министерстве сообщали, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержаны более 200 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/belorussiya-1601513243.html

https://ria.ru/20210327/nexta-1603118044.html

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