Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210327/protesty-1603119602.html
МВД Белоруссии оценило уровень протестной активности в стране
МВД Белоруссии оценило уровень протестной активности в стране
Несанкционированные массовые акции протеста в субботу в Белоруссии не зафиксированы, протестная активность приближена к нулю, заявила пресс-служба МВД... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T15:57
2021-03-27T16:12
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603119193_0:0:1585:892_1920x0_80_0_0_84e3c9f1c0f7b0d14ad244fcba577d5d.jpg
МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Несанкционированные массовые акции протеста в субботу в Белоруссии не зафиксированы, протестная активность приближена к нулю, заявила пресс-служба МВД республики."В Беларуси протестная активность приближена к нулю. Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в Минске замечены "малочисленные группы с незарегистрированной символикой", некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства."Информация о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади. Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами. Подробности об этом позже", - говорится в сообщении.Ранее начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско заявил, что возбуждено уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных в стране экстремистскими, к участию в протестах 27 марта в столице Белоруссии. Как подчеркнул Паско, граждане, которые примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. В четверг оппозиция планировала провести протесты по случаю традиционно празднуемого оппозицией "Дня Воли". В МВД Белоруссии заявили, что "анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись, в стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях". По данным ведомства, преимущественно отмечались одиночные пикеты с протестной символикой. Вечером в четверг в министерстве сообщали, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержаны более 200 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/belorussiya-1601513243.html
https://ria.ru/20210327/nexta-1603118044.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603119193_72:0:1479:1055_1920x0_80_0_0_aa36c91d197c8f12b8a845d8c91a6fc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии оценило уровень протестной активности в стране

15:57 27.03.2021 (обновлено: 16:12 27.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске. 27 марта 2021
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске. 27 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске. 27 марта 2021
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Несанкционированные массовые акции протеста в субботу в Белоруссии не зафиксированы, протестная активность приближена к нулю, заявила пресс-служба МВД республики.
"В Беларуси протестная активность приближена к нулю. Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в Минске замечены "малочисленные группы с незарегистрированной символикой", некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства.
"Информация о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади. Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами. Подробности об этом позже", - говорится в сообщении.
Ранее начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско заявил, что возбуждено уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных в стране экстремистскими, к участию в протестах 27 марта в столице Белоруссии. Как подчеркнул Паско, граждане, которые примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на Площади перемен в Минске - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 16:56
В МВД Белоруссии назвали "сошедшим на нет" время "протестунов"
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. В четверг оппозиция планировала провести протесты по случаю традиционно празднуемого оппозицией "Дня Воли". В МВД Белоруссии заявили, что "анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись, в стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях". По данным ведомства, преимущественно отмечались одиночные пикеты с протестной символикой. Вечером в четверг в министерстве сообщали, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержаны более 200 человек.
Трансляция Telegram-канала Nexta-Live на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 15:40Протесты в Белоруссии
Минск инициирует признание Nexta иностранной экстремистской организацией
 
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
04:13В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
04:10Bild написала о российских устройствах на немецких подлодках
04:08Эксперт дал советы по подготовке машины к лету
03:25В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
03:07Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
03:02Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
02:51Попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно провалилась
02:38Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России
02:17Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
02:16В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
02:09Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
01:37Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
01:10В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
00:55 Назван наиболее полезный вид масла
00:49Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
00:10Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
00:09Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
23:54Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
23:36Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Лента новостейМолния