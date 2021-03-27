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К России не обращались за помощью в разблокировке Суэцкого канала
К России не обращались за помощью в разблокировке Суэцкого канала
Обращений к России по поводу помощи в разблокировке Суэцкого канала не поступало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T14:54
2021-03-27T14:54
2021-03-27T20:00
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Обращений к России по поводу помощи в разблокировке Суэцкого канала не поступало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Своей очереди ожидают не менее 100 судов. Канал соединяет Средиземное и Красное моря."Нет. Обращений не было", - сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что снятие с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может произойти в субботу, так как попытки освободить судно значительно продвинулись вечером в пятницу.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что для снятия судна с мели потребуется по крайней мере 2-3 дня.
https://ria.ru/20210327/suets-1603043824.html
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, дмитрий песков