https://ria.ru/20210327/pomosch-1603114167.html

К России не обращались за помощью в разблокировке Суэцкого канала

К России не обращались за помощью в разблокировке Суэцкого канала

Обращений к России по поводу помощи в разблокировке Суэцкого канала не поступало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T14:54

2021-03-27T14:54

2021-03-27T20:00

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603088811_0:76:3096:1818_1920x0_80_0_0_229114ed7a5a9c23bf61715d71ef698b.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Обращений к России по поводу помощи в разблокировке Суэцкого канала не поступало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Своей очереди ожидают не менее 100 судов. Канал соединяет Средиземное и Красное моря."Нет. Обращений не было", - сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что снятие с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может произойти в субботу, так как попытки освободить судно значительно продвинулись вечером в пятницу.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что для снятия судна с мели потребуется по крайней мере 2-3 дня.

https://ria.ru/20210327/suets-1603043824.html

суэцкий канал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, дмитрий песков