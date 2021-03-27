https://ria.ru/20210327/pogoda-1603086842.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, температура воздуха в столице будет до плюс 9 градусов, сообщил... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T09:23

2021-03-27T09:23

2021-03-27T09:23

михаил леус

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, температура воздуха в столице будет до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Переменная облачность, без осадков. В Москве сегодня плюс 7-9 градусов. А в Подмосковье 5-10 градусов", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210327/vesna-1603080397.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье)