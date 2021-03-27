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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, температура воздуха в столице будет до плюс 9 градусов, сообщил... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T09:23
2021-03-27T09:23
2021-03-27T09:23
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, температура воздуха в столице будет до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Переменная облачность, без осадков. В Москве сегодня плюс 7-9 градусов. А в Подмосковье 5-10 градусов", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье)