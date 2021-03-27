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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210327/pesakh-1603120203.html
Раввин: евреи на Песах вновь соберутся за объединяющим пасхальным столом
Раввин: евреи на Песах вновь соберутся за объединяющим пасхальным столом
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравил иудеев с праздником Песах, который начинается в субботу вечером, и пожелал им... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T16:00
2021-03-27T16:00
религия и мировоззрение
религия
федерация еврейских общин россии
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравил иудеев с праздником Песах, который начинается в субботу вечером, и пожелал им "духовно освободиться" и собраться всем за "объединяющим пасхальным столом".Песах - еврейский праздник свободы, длящийся восемь дней (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля). Он отмечается в честь освобождения евреев от рабства в Древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры."В прошлом году, впервые за многие годы, мы не смогли провести общинные седеры (праздничные пасхальные трапезы - ред.). В этом году, с Божьей помощью, в большинстве городов России общины снова соберутся за объединяющим пасхальным столом", - говорится в обращении Бороды, которое распространила пресс-служба ФЕОР.По словам раввина, прошедший год был непростым и наполненным тяжкими испытаниями. Однако сейчас, когда люди уже выходят из многих ограничений и появилась вакцина, а вместе с ней и возможность справиться с вирусом, евреи вновь "способны оценить радость праздника и по-настоящему насладиться его заповедями", отметил Борода.Слово "песах" (пасха) имеет два значения: "прохождение мимо" и "переход". Двойственна и трактовка праздника. Помимо перехода израильтян, ведомых Моисеем, через Чермное (Красное) море, вспоминается еще одно событие, предшествовавшее исходу евреев из Египта. По ветхозаветному преданию, фараон упорно не дозволял израильскому народу уйти, и тогда в одну ночь Господь поразил первенца в каждой семье египтян. Еврейским же семьям перед этой "казнью египетской" было велено заколоть по ягненку и кровью его помазать косяки дверей. Видя такой знак, ангел смерти проходил мимо домов иудеев. Только после гибели египетских первенцев фараон разрешил евреям покинуть Египет.Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза седер ("порядок"), которая устраивается в первый вечер праздника (в странах диаспоры - в первые два вечера). Седер начинается после возвращения из синагоги; вся семья с гостями собирается вокруг стола. Во время седера произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы. Одним из обязательных условий является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи.Последователи иудаизма отмечают пасху восемь дней. На протяжении всей недели в пищу не употребляется ничего квасного (хамец). Перед Песахом все квасное собирается и сжигается или продается иноверцу. Посуду, использовавшуюся под хамец, можно употреблять только после специальной обработки в огне или кипящей воде.Единственный хлеб, разрешенный в Песах - маца, пресные хлебцы из пшеничной муки, которыми порабощенные евреи питались в Египте и во время исхода оттуда. Весь процесс выпечки мацы с момента добавления в муку воды не должен превышать 18 минут. Муку разрешено использовать от одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы. Маца - напоминание о том, что евреи, получив, наконец, разрешение фараона уйти из страны, в такой спешке покидали Египет, что пришлось испечь хлеб из еще не успевшего взойти теста.
https://ria.ru/20210327/ravvin-1603099599.html
https://ria.ru/20210327/pesakh-1603053491.html
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религия, федерация еврейских общин россии

Раввин: евреи на Песах вновь соберутся за объединяющим пасхальным столом

16:00 27.03.2021
 
© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© пресс-служба ФЕОР
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравил иудеев с праздником Песах, который начинается в субботу вечером, и пожелал им "духовно освободиться" и собраться всем за "объединяющим пасхальным столом".
Песах - еврейский праздник свободы, длящийся восемь дней (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля). Он отмечается в честь освобождения евреев от рабства в Древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры.
"В прошлом году, впервые за многие годы, мы не смогли провести общинные седеры (праздничные пасхальные трапезы - ред.). В этом году, с Божьей помощью, в большинстве городов России общины снова соберутся за объединяющим пасхальным столом", - говорится в обращении Бороды, которое распространила пресс-служба ФЕОР.
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 12:04Религия и мировоззрение
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По словам раввина, прошедший год был непростым и наполненным тяжкими испытаниями. Однако сейчас, когда люди уже выходят из многих ограничений и появилась вакцина, а вместе с ней и возможность справиться с вирусом, евреи вновь "способны оценить радость праздника и по-настоящему насладиться его заповедями", отметил Борода.
Слово "песах" (пасха) имеет два значения: "прохождение мимо" и "переход". Двойственна и трактовка праздника. Помимо перехода израильтян, ведомых Моисеем, через Чермное (Красное) море, вспоминается еще одно событие, предшествовавшее исходу евреев из Египта. По ветхозаветному преданию, фараон упорно не дозволял израильскому народу уйти, и тогда в одну ночь Господь поразил первенца в каждой семье египтян. Еврейским же семьям перед этой "казнью египетской" было велено заколоть по ягненку и кровью его помазать косяки дверей. Видя такой знак, ангел смерти проходил мимо домов иудеев. Только после гибели египетских первенцев фараон разрешил евреям покинуть Египет.
Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза седер ("порядок"), которая устраивается в первый вечер праздника (в странах диаспоры - в первые два вечера). Седер начинается после возвращения из синагоги; вся семья с гостями собирается вокруг стола. Во время седера произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы. Одним из обязательных условий является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи.
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 10:00Религия и мировоззрение
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Последователи иудаизма отмечают пасху восемь дней. На протяжении всей недели в пищу не употребляется ничего квасного (хамец). Перед Песахом все квасное собирается и сжигается или продается иноверцу. Посуду, использовавшуюся под хамец, можно употреблять только после специальной обработки в огне или кипящей воде.
Единственный хлеб, разрешенный в Песах - маца, пресные хлебцы из пшеничной муки, которыми порабощенные евреи питались в Египте и во время исхода оттуда. Весь процесс выпечки мацы с момента добавления в муку воды не должен превышать 18 минут. Муку разрешено использовать от одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы. Маца - напоминание о том, что евреи, получив, наконец, разрешение фараона уйти из страны, в такой спешке покидали Египет, что пришлось испечь хлеб из еще не успевшего взойти теста.
 
Религия и мировоззрениеРелигияФедерация еврейских общин России
 
 
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