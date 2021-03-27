https://ria.ru/20210327/pesakh-1603089026.html

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что еврейские организации России многое делают для сбережения традиций... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T09:56

2021-03-27T09:56

2021-03-27T09:56

религия и мировоззрение

религия

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что еврейские организации России многое делают для сбережения традиций предков, сообщает пресс-служба Кремля.Путин отметил, что этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник имеет непреходящую историческую и духовно-нравственную ценность. Президент подчеркнул, что он обращает верующих к событиям глубокой древности – освобождению еврейского народа от рабства и к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости."Важно, что еврейские организации России многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи. И конечно, самого искреннего уважения заслуживают их большая, востребованная работа, направленная на поддержание мира и согласия в обществе, развитие международных гуманитарных связей", - говорится в тексте телеграммы.

https://ria.ru/20210325/pesakh-1602763783.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, владимир путин