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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210327/pesakh-1603089026.html
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что еврейские организации России многое делают для сбережения традиций... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T09:56
2021-03-27T09:56
религия и мировоззрение
религия
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что еврейские организации России многое делают для сбережения традиций предков, сообщает пресс-служба Кремля.Путин отметил, что этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник имеет непреходящую историческую и духовно-нравственную ценность. Президент подчеркнул, что он обращает верующих к событиям глубокой древности – освобождению еврейского народа от рабства и к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости."Важно, что еврейские организации России многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи. И конечно, самого искреннего уважения заслуживают их большая, востребованная работа, направленная на поддержание мира и согласия в обществе, развитие международных гуманитарных связей", - говорится в тексте телеграммы.
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религия, владимир путин

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

09:56 27.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления c Днем войск национальной гвардии России
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления c Днем войск национальной гвардии России - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что еврейские организации России многое делают для сбережения традиций предков, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник имеет непреходящую историческую и духовно-нравственную ценность. Президент подчеркнул, что он обращает верующих к событиям глубокой древности – освобождению еврейского народа от рабства и к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости.
"Важно, что еврейские организации России многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи. И конечно, самого искреннего уважения заслуживают их большая, востребованная работа, направленная на поддержание мира и согласия в обществе, развитие международных гуманитарных связей", - говорится в тексте телеграммы.
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 10:49Религия и мировоззрение
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