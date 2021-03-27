https://ria.ru/20210327/pensiya-1603074855.html

Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия

Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия

Повышенную пенсию могут получить граждане, которые отложили оформление пенсии после наступления официального пенсионного возраста. Инвалиды первой группы, а... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T01:16

2021-03-27T01:16

2021-03-27T01:16

рэу имени г. в. плеханова

общество

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Повышенную пенсию могут получить граждане, которые отложили оформление пенсии после наступления официального пенсионного возраста. Инвалиды первой группы, а также все, кто старше 80 лет, могут рассчитывать на удвоенную фиксированную часть пенсии. Это касается и лиц, награжденных правительственными наградами, олимпийских чемпионов и заслуженных артистов, участников ВОВ и ветеранов труда, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, нужно выделять две категории пенсионеров: те, кому положена повышенная фиксированная часть пенсии и те, чей размер пенсии считается с повышающим коэффициентом к минимальному размеру пенсии по старости.Для первой категории размер пенсии зависит от многих факторов: срок выхода на пенсию, место работы, возраст и состояние здоровья.Во вторую категорию входят граждане с правительственными наградами, олимпийские чемпионы или заслуженные артисты, участники ВОВ и другие льготные категории. У них размер пенсии повышается на сумму, эквивалентную 50–200% минимального размера пенсии по старости в зависимости от обстоятельств.

https://ria.ru/20210326/pensii-1602942896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рэу имени г. в. плеханова, общество