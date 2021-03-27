https://ria.ru/20210327/oproverzhenie-1603150393.html
МЧС опровергло информацию о возгорании в госпитале для больных COVID-19
МЧС опровергло информацию о возгорании в госпитале для больных COVID-19
МЧС Москвы опровергает информацию СМИ о возгорании во временном госпитале для пациентов с коронавирусом. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T22:11
2021-03-27T22:11
2021-03-27T22:11
мчс москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МЧС Москвы опровергает информацию СМИ о возгорании во временном госпитале для пациентов с коронавирусом.Отмечается, что подразделения МЧС проверяли информацию о запахе дыма на втором этаже госпиталя, но она в итоге не подтвердилась."Информация о возгорании во временном госпитале для ковидных пациентов на Каширском шоссе, дом 61, корпус 3 А, вышедшая на телеканале "360", не соответствует действительности", - сообщает МЧС Москвы.Ранее телеканал "360" сообщал о том, что во временном госпитале для пациентов с коронавирусом начался пожар.
https://ria.ru/20210325/avtomobil-1602818859.html
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мчс москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия