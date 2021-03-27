https://ria.ru/20210327/oproverzhenie-1603150393.html

МЧС опровергло информацию о возгорании в госпитале для больных COVID-19

МЧС опровергло информацию о возгорании в госпитале для больных COVID-19

МЧС Москвы опровергает информацию СМИ о возгорании во временном госпитале для пациентов с коронавирусом. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T22:11

2021-03-27T22:11

2021-03-27T22:11

мчс москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МЧС Москвы опровергает информацию СМИ о возгорании во временном госпитале для пациентов с коронавирусом.Отмечается, что подразделения МЧС проверяли информацию о запахе дыма на втором этаже госпиталя, но она в итоге не подтвердилась."Информация о возгорании во временном госпитале для ковидных пациентов на Каширском шоссе, дом 61, корпус 3 А, вышедшая на телеканале "360", не соответствует действительности", - сообщает МЧС Москвы.Ранее телеканал "360" сообщал о том, что во временном госпитале для пациентов с коронавирусом начался пожар.

https://ria.ru/20210325/avtomobil-1602818859.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия