https://ria.ru/20210327/okhota-1602981254.html

Общественников возмутили новые аппетиты охотников

Общественников возмутили новые аппетиты охотников

В Госдуме рассматривают законопроект, разрешающий охотиться на землях сельскохозяйственного назначения вблизи населенных пунктов. Кроме того — в лесных... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T08:00

2021-03-27T08:00

2021-03-27T08:01

люди

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

природа

животные

общество

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Мария Марикян. В Госдуме рассматривают законопроект, разрешающий охотиться на землях сельскохозяйственного назначения вблизи населенных пунктов. Кроме того — в лесных массивах, так называемых зеленых зонах. Пока все это законом запрещено. Общественники категорически против — они опасаются, что могут случайно пострадать местные жители."Охота на сельхозземлях велась всегда"Поправки в Земельный и Лесной кодексы нижняя палата парламента приняла в первом чтении 24 марта. Законопроект внесли в Госдуму еще в октябре прошлого года. Авторы — семь депутатов. Они объяснили: интересы охотничьего хозяйства закон "не учитывает должным образом".Дело в том, что сейчас, согласно части 4 статьи 78 Земельного кодекса, сельскохозяйственные участки, расположенные не более чем в 30 километрах от границ населенных пунктов, можно использовать только по прямому назначению. Об охотничьей инфраструктуре ни слова. "Охота на сельскохозяйственных землях, специально не огороженных от диких зверей, велась всегда", — указывают авторы проекта закона, добавляя, что "так сложилось исторически". Ограничения, по мнению депутатов, приведут со временем к полному прекращению охоты и сопутствующей деятельности (учеты, биотехнические мероприятия, ведение вольерных хозяйств) в центральных и южных регионах страны.Парламентарии также предлагают разрешить охотиться в зеленых зонах, оберегающих населенные пункты от неблагоприятных природных и техногенных явлений. Еще в 2019 году в Лесной кодекс внесли поправки для защиты лесных насаждений от вырубки: любая охотхозяйственная деятельность — под запретом. Группа депутатов настаивает: это не должно распространяться на то, что не связано с уничтожением лесов.В зеленых зонах всегда были охотничьи хозяйства. По всей стране таких угодий — 2,5 миллиона гектаров. Запреты, считают парламентарии, ограничивают в правах юрлиц и обычных граждан. Зеленые зоны находятся на землях разных категорий. Авторы законопроекта просят уточнить статью 114 Кодекса: разрешить охоту там, где это допустимо, и запретить вырубку с целью создания охотничьей инфраструктуры.Без комплексных мероприятий в сфере охотхозяйства среди животных распространятся заболевания, нарушится баланс популяций, снизится биоразнообразие, усилится браконьерство — такие аргументы приводятся в пояснительной записке."Создают себе комфортные условия"Многие восприняли инициативу в штыки. Председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких в беседе с РИА Новости отмечает: за два года приняли столько законов относительно охоты, сколько не было за последние десять лет. "Мы стали свидетелями того, как "охотничье лобби" предпринимает попытки в очередной раз расширить свои возможности. Делают все, чтобы создать себе максимально комфортные условия", — говорит Корецких.Точкой отсчета можно считать закон о вольерной охоте, вступивший в силу в феврале прошлого года. Этим могут заниматься юрлица и индивидуальные предприниматели. Нужно официально зарегистрироваться, заключить соглашение, получить разрешение уполномоченного органа. Предназначенные для подобной охоты животные должны находиться в собственности юрлиц и ИП.Депутат Госдумы Олег Лебедев убежден: охоту в развлекательных и спортивных целях нужно вообще запретить. "Она должна быть доступна только для тех, кому это необходимо для выживания. Зачем все превращать в игру? — рассуждает в беседе с РИА Новости Лебедев. — А охотиться в зеленых зонах, где обитают в том числе краснокнижные животные, недопустимо. И прежде всего речь идет о безопасности жителей тех населенных пунктов, рядом с которыми планируют стрелять".Парламентарий добавляет: "Все аграрии страны возмущены". Законопроект нанесет ущерб и простым людям, и производителям сельхозтоваров, считает он.В свою очередь, главный координатор проектов отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко в разговоре с корреспондентом агентства отметил возможную положительную сторону инициативы. "Мы понимаем озабоченность общественности охотой вблизи жилых территорий. Многое зависит от того, в каком направлении все будет развиваться. Инфраструктура охотхозяйства, ориентированная, к примеру, на познавательный туризм, значительно расширит рекреационный потенциал. Заработанные средства можно направить на охрану и воспроизводство диких животных", — полагает Фоменко.Впрочем, есть и спорный момент. "Возникает вопрос об охоте на территории зеленых зон. В этом случае можно прийти к компромиссу: создать, допустим, дополнительные территории, где нельзя стрелять. Также обеспечить там интенсивную охрану". Это позволило бы вести наблюдение за дикими животными в их естественной среде, а также сохранить им жизнь.Поправки к законопроекту должны представить до 24 апреля. Зоозащитники надеются, что их мнение не оставят без внимания.

https://ria.ru/20210312/priamure-1600906368.html

https://ria.ru/20191219/1562547837.html

https://ria.ru/20210121/okhota-1594079086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

люди, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, природа, животные, общество