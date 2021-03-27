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Москвичи смогут посетить Музей развития электрических сетей онлайн
Москвичи смогут посетить Музей развития электрических сетей онлайн
Москвичи смогут посетить онлайн-экскурсию по мультимедийному Музею развития электрических сетей, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-27T13:23
2021-03-29T12:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
россети московский регион
москва
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москвичи смогут посетить онлайн-экскурсию по мультимедийному Музею развития электрических сетей, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что девять тематических зон музея, восемь из которых – интерактивные, посвящены более чем 120 годам истории электросетевого комплекса столицы. Экскурсию по ним провела Виктория Бехтерева, начальник управления спецпроектов ПАО "Россети Московский регион"."Зрители узнают о вкладе русских ученых в развитие электротехники, создателе электрических свечей, которыми впервые осветили Кремль и Большой Каменный мост, об открытии в 1888 году первой московской электростанции, реализации в Московском регионе плана ГОЭЛРО и героизме энергетиков во время Великой Отечественной войны - формировании четвертого полка противовоздушной обороны и строительстве уникальной линии электрозаграждений", - говорится в сообщении.Также отмечается, что голографическая фигура электромонтера наглядно продемонстрирует, как менялась форма сотрудников компании с начала ХХ века до сегодняшнего дня.Отмечается, что первыми экспозицию увидели участники проекта департамента образования и науки города Москвы "Профессиональные стажировки".Во время онлайн-встречи учащиеся пообщались с первым заместителем генерального директора-главным инженером ПАО "Россети Московский регион" Дмитрием Гвоздевым. Он рассказал о ключевых проектах компании и ответил на вопросы о том, возможна ли передача электричества без использования проводов, есть ли будущее у альтернативной энергетики и как молодому специалисту устроиться на работу в крупную компанию и продвигаться вверх по карьерной лестнице.
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россети московский регион, москва

Москвичи смогут посетить Музей развития электрических сетей онлайн

13:23 27.03.2021 (обновлено: 12:51 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером. Архивное фото.
Работа за компьютером. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москвичи смогут посетить онлайн-экскурсию по мультимедийному Музею развития электрических сетей, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Столичный комплекс городского хозяйства опубликовал онлайн-экскурсию по недавно открывшемуся Музею электрических сетей ПАО "Россети Московский регион". Виртуальная экскурсия доступна на официальном YouTube-канале ведомства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девять тематических зон музея, восемь из которых – интерактивные, посвящены более чем 120 годам истории электросетевого комплекса столицы. Экскурсию по ним провела Виктория Бехтерева, начальник управления спецпроектов ПАО "Россети Московский регион".
"Зрители узнают о вкладе русских ученых в развитие электротехники, создателе электрических свечей, которыми впервые осветили Кремль и Большой Каменный мост, об открытии в 1888 году первой московской электростанции, реализации в Московском регионе плана ГОЭЛРО и героизме энергетиков во время Великой Отечественной войны - формировании четвертого полка противовоздушной обороны и строительстве уникальной линии электрозаграждений", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что голографическая фигура электромонтера наглядно продемонстрирует, как менялась форма сотрудников компании с начала ХХ века до сегодняшнего дня.
"В зоне артефактов собрано уникальное оборудование разных времен: телеграфный изолятор 1870 года – самый старый экспонат музея, низковольтный концентрический кабель 1898 года, который применялся при прокладке кабельных линий, рубильник из трансформаторной подстанции на территории Кремля - его демонтировали в 2020 году специально для передачи в музей, вводное распределительное устройство из Малого театра и сохранившаяся карточка проверки объекта, которая свидетельствует о том, что даже в тяжелые дни войны мастера исправно следили за энергооборудованием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первыми экспозицию увидели участники проекта департамента образования и науки города Москвы "Профессиональные стажировки".
Во время онлайн-встречи учащиеся пообщались с первым заместителем генерального директора-главным инженером ПАО "Россети Московский регион" Дмитрием Гвоздевым. Он рассказал о ключевых проектах компании и ответил на вопросы о том, возможна ли передача электричества без использования проводов, есть ли будущее у альтернативной энергетики и как молодому специалисту устроиться на работу в крупную компанию и продвигаться вверх по карьерной лестнице.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссети Московский регионМосква
 
 
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