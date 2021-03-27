https://ria.ru/20210327/muzey-1603279140.html

Москвичи смогут посетить Музей развития электрических сетей онлайн

Москвичи смогут посетить Музей развития электрических сетей онлайн

Москвичи смогут посетить онлайн-экскурсию по мультимедийному Музею развития электрических сетей, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-27T13:23

2021-03-27T13:23

2021-03-29T12:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

россети московский регион

москва

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москвичи смогут посетить онлайн-экскурсию по мультимедийному Музею развития электрических сетей, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что девять тематических зон музея, восемь из которых – интерактивные, посвящены более чем 120 годам истории электросетевого комплекса столицы. Экскурсию по ним провела Виктория Бехтерева, начальник управления спецпроектов ПАО "Россети Московский регион"."Зрители узнают о вкладе русских ученых в развитие электротехники, создателе электрических свечей, которыми впервые осветили Кремль и Большой Каменный мост, об открытии в 1888 году первой московской электростанции, реализации в Московском регионе плана ГОЭЛРО и героизме энергетиков во время Великой Отечественной войны - формировании четвертого полка противовоздушной обороны и строительстве уникальной линии электрозаграждений", - говорится в сообщении.Также отмечается, что голографическая фигура электромонтера наглядно продемонстрирует, как менялась форма сотрудников компании с начала ХХ века до сегодняшнего дня.Отмечается, что первыми экспозицию увидели участники проекта департамента образования и науки города Москвы "Профессиональные стажировки".Во время онлайн-встречи учащиеся пообщались с первым заместителем генерального директора-главным инженером ПАО "Россети Московский регион" Дмитрием Гвоздевым. Он рассказал о ключевых проектах компании и ответил на вопросы о том, возможна ли передача электричества без использования проводов, есть ли будущее у альтернативной энергетики и как молодому специалисту устроиться на работу в крупную компанию и продвигаться вверх по карьерной лестнице.

https://ria.ru/20210326/moskva-1602923409.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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