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Цискаридзе оценил фигуру Лолиты в обтягивающем комбинезоне
Цискаридзе оценил фигуру Лолиты в обтягивающем комбинезоне
Педагог и артист балета Николай Цискаридзе оценил фигуру заметно похудевшей певицы Лолиты Милявской в обтягивающем комбинезоне. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T00:40
2021-03-27T00:40
2021-03-27T00:40
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виктор дробыш
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Педагог и артист балета Николай Цискаридзе оценил фигуру заметно похудевшей певицы Лолиты Милявской в обтягивающем комбинезоне.Артистка разместила в в Instagram ролик, на котором позирует в наряде, дополненном широким ремнем с массивной пряжкой. "Комбинезоны — мой фетиш", — говорит Лолита. Многие пользователи, в том числе ее знаменитые друзья и коллеги, отметили стильный образ и отличную форму исполнительницы."Невероятная женщина", — присоединилась к его словам актриса и телеведущая Екатерина Варнава. "Солнышко, ты — супер", — обратился к Лолите продюсер и композитор Виктор Дробыш. "Классный комбез", — признала певица Слава (Анастасия Сланевская).При этом в одном из комментариев ей пожелали: "Не переусердствуйте с худобой, главное — здоровье!"
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екатерина варнава, виктор дробыш, николай цискаридзе, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, лолита милявская
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Педагог и артист балета Николай Цискаридзе оценил фигуру заметно похудевшей певицы Лолиты Милявской в обтягивающем комбинезоне.
Артистка разместила в в Instagram ролик, на котором позирует в наряде, дополненном широким ремнем с массивной пряжкой. "Комбинезоны — мой фетиш", — говорит Лолита.
Многие пользователи, в том числе ее знаменитые друзья и коллеги, отметили стильный образ и отличную форму исполнительницы.
"Красавица", — одним из первых написал ей Николай Цискаридзе.
"Невероятная женщина", — присоединилась к его словам актриса и телеведущая Екатерина Варнава.
"Солнышко, ты — супер", — обратился к Лолите продюсер и композитор Виктор Дробыш.
"Классный комбез", — признала певица Слава (Анастасия Сланевская).
При этом в одном из комментариев ей пожелали: "Не переусердствуйте с худобой, главное — здоровье!"
"Мне далеко до анорексии", — с иронией ответила Лолита.