https://ria.ru/20210327/lolita-1603032384.html

Цискаридзе оценил фигуру Лолиты в обтягивающем комбинезоне

Цискаридзе оценил фигуру Лолиты в обтягивающем комбинезоне

Педагог и артист балета Николай Цискаридзе оценил фигуру заметно похудевшей певицы Лолиты Милявской в обтягивающем комбинезоне. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T00:40

2021-03-27T00:40

2021-03-27T00:40

екатерина варнава

виктор дробыш

николай цискаридзе

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лолита милявская

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Педагог и артист балета Николай Цискаридзе оценил фигуру заметно похудевшей певицы Лолиты Милявской в обтягивающем комбинезоне.Артистка разместила в в Instagram ролик, на котором позирует в наряде, дополненном широким ремнем с массивной пряжкой. "Комбинезоны — мой фетиш", — говорит Лолита. Многие пользователи, в том числе ее знаменитые друзья и коллеги, отметили стильный образ и отличную форму исполнительницы."Невероятная женщина", — присоединилась к его словам актриса и телеведущая Екатерина Варнава. "Солнышко, ты — супер", — обратился к Лолите продюсер и композитор Виктор Дробыш. "Классный комбез", — признала певица Слава (Анастасия Сланевская).При этом в одном из комментариев ей пожелали: "Не переусердствуйте с худобой, главное — здоровье!"

https://ria.ru/20210224/modern-1598391776.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина варнава, виктор дробыш, николай цискаридзе, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, лолита милявская