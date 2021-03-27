https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603096603.html
В Москве за сутки госпитализировали 775 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 775 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 775 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:27
2021-03-27T11:27
2021-03-27T11:27
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 775 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1368 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 940 041.В Москве выявлен 1551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 775 человек",- говорится в сообщении.В столице за сутки скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603082928.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество