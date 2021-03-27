https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603096603.html

В Москве за сутки госпитализировали 775 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 775 человек с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 775 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T11:27

2021-03-27T11:27

2021-03-27T11:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 775 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1368 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 940 041.В Москве выявлен 1551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 775 человек",- говорится в сообщении.В столице за сутки скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603082928.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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