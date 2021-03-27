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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603080607.html
Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
Бывший глава Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд считает, что коронавирус появился в китайской лаборатории и начал... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T04:34
2021-03-27T04:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывший глава Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд считает, что коронавирус появился в китайской лаборатории и начал распространяться в сентябре или октябре 2019 года в Ухане.Бывший глава CDC также подчеркнул, что случаи, когда изучаемый в лаборатории вирус передается сотруднику учреждения, не являются редкостью. Он также добавил, что не верит в версию о том, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей, так как, по его словам, при заражении человека каким-либо вирусом от животного, заболеванию необходимо больше времени, чтобы приспособиться и стать настолько заразным.Редфилд в ходе интервью не раз подчеркнул, что сказанное является лишь его мнением, а доказать версии происхождения COVID-19 предстоит ученым. Ведущий телеканала отметил, что с таким мнением бывший директор CDC публично выступил впервые.Власти США ранее заявили, что американская сторона рассматривает версии о возникновении нового коронавируса в лаборатории Уханя и намерена установить его происхождение. Бывший американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.Эксперты в феврале провели пресс-конференцию, в которой подвели итоги работы в Ухане. По их словам, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
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коронавирус covid-19, китай, сша, в мире

Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории

04:34 27.03.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай
Китай - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывший глава Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд считает, что коронавирус появился в китайской лаборатории и начал распространяться в сентябре или октябре 2019 года в Ухане.
"Предполагаю, что этот вирус начал распространяться где-то в сентябре-октябре в Ухане. Это мой вариант, это всего лишь мнение… я все еще думаю, что, скорее всего, основы этого патогена в Ухане были из лаборатории", - заявил Редфилд в интервью телеканалу CNN.
Бывший глава CDC также подчеркнул, что случаи, когда изучаемый в лаборатории вирус передается сотруднику учреждения, не являются редкостью. Он также добавил, что не верит в версию о том, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей, так как, по его словам, при заражении человека каким-либо вирусом от животного, заболеванию необходимо больше времени, чтобы приспособиться и стать настолько заразным.
Редфилд в ходе интервью не раз подчеркнул, что сказанное является лишь его мнением, а доказать версии происхождения COVID-19 предстоит ученым. Ведущий телеканала отметил, что с таким мнением бывший директор CDC публично выступил впервые.
Власти США ранее заявили, что американская сторона рассматривает версии о возникновении нового коронавируса в лаборатории Уханя и намерена установить его происхождение. Бывший американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
Эксперты в феврале провели пресс-конференцию, в которой подвели итоги работы в Ухане. По их словам, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
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