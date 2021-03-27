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WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал могут снять с мели в субботу, так как попытки освободить судно вечером в пятницу дали серьезный... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T03:19
2021-03-27T03:58
суэцкий канал
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал могут снять с мели в субботу, так как попытки освободить судно вечером в пятницу дали серьезный результат, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.По словам собеседника издания, работы по вызволению контейнеровоза идут "хорошо". "Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось", - отметил источник.Контейнеровоз Ever Given — который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation — 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Длина корабля — 400 метров, ширина — 59 метров, грузоподъемность около 224 тысяч тонн.В результате инцидента перекрыли движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Своей очереди ожидают не менее 100 судов.Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.
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суэцкий канал, в мире

WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу

03:19 27.03.2021 (обновлено: 03:58 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Махмуд Ахмед / Перейти в фотобанкМорские суда ожидают прохода через Суэцкий канал
Морские суда ожидают прохода через Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Махмуд Ахмед
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал могут снять с мели в субботу, так как попытки освободить судно вечером в пятницу дали серьезный результат, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По словам собеседника издания, работы по вызволению контейнеровоза идут "хорошо". "Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось", - отметил источник.
Контейнеровоз Ever Given — который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation — 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Длина корабля — 400 метров, ширина — 59 метров, грузоподъемность около 224 тысяч тонн.
В результате инцидента перекрыли движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Своей очереди ожидают не менее 100 судов.
Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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