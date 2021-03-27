"Ребята, я ухожу". Как Байден пытался развеселить зал
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. Первой пресс-конференции Джо Байдена в должности президента США ждали два с лишним месяца. Глава государства общался с журналистами целый час — не только читал по шпаргалке, но и шутил. Обещал баллотироваться в 2024-м и признался, что скучает по Трампу. Но на острые вопросы тоже ответил. О чем он так долго говорил и почему обошел тему России — в материале РИА Новости.
Коронавирусное облегчение
Глава государства поднял проблемы, важные для американцев. Вступительные слова Байдена внушили надежду на скорую победу над коронавирусом. Вместо 100 миллионов доз вакцины, которые граждане должны получить в первые сто дней президентства, пообещал 200 миллионов.
"Я знаю, это амбициозно — в два раза больше, но ни одна другая страна близко не подошла к тому, что делаем мы. Справимся", — заверил глава Белого дома.
Еще одно громкое обещание на первые сто дней — открытие большинства начальных и средних школ, где учатся до восьмого класса. Для тех, чьи дети были заперты в домах, это обнадеживающая новость.
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Байден подвел итоги недель, уже проведенных в офисе. Показатели безработицы, резко подскочившие в прошлом году из-за пандемии, начали снижаться. Американцы подают меньше заявлений на пособие: их количество опустилось ниже докарантинного.
Пришлось говорить и о ежегодном весеннем наплыве беженцев. "Сейчас меньше риска умереть в пути из-за жары в пустыне, — объяснил Байден. — К тому же отправляться в путь вынуждает ситуация в родных странах". На последнее, скромно признал президент, он повлиять никак не может. Урегулирование проблем вынужденных переселенцев он возложил на Камалу Харрис: она займется этим по дипломатическим каналам со странами Латинской Америки.
Глава государства пообещал журналистам решить ситуацию разлученных с родителями детей мигрантов и допустить прессу в места их содержания на границе, как только будет возможно.
Филибастер против законов
Американских политиков и журналистов интересовали и процедурные вопросы, которые обычно оказываются вне внимания рядовых граждан. Но противоречия в парламенте и внутри партии составляют суть борьбы за власть в Вашингтоне, поэтому Байден уделил время и этим темам.
Одна из главных проблем американской политики сегодня — партийные разногласия. Демократы занимают большинство мест и в палате представителей, и в сенате, правда, перевес там минимальный — за счет решающего голоса вице-президента Камалы Харрис. Казалось бы, удалось избежать так называемого разделенного правления, когда президент — член одной партии, а большинство сенаторов — представители другой и у них есть возможность блокировать законопроекты.
Однако несмотря на перевес демократов, республиканцы могут вставлять им палки в колеса. Тактика носит название "филибастер". В сенате заседают сто человек. Согласно принятой процедуре, прежде чем проголосовать за какой бы то ни было законопроект, 60 сенаторов сначала должны согласиться на само голосование. И если хотя бы 41 человек — меньшинство сенаторов — выступит против, законопроект не будут даже рассматривать.
© REUTERS / Hannah BeierВакцинация препаратом от коронавируса Pfizer-BioNTech в клинике Skippack Pharmacy в Колледжвилле, Пенсильвания, США
Вакцинация препаратом от коронавируса Pfizer-BioNTech в клинике Skippack Pharmacy в Колледжвилле, Пенсильвания, США
Такие маневры раньше были редкостью, но за последние 50 лет участились. Сейчас практически каждая крупная инициатива срывается из-за того, что меньшинство отказывается голосовать.
Для Байдена и его команды это проблема. Но на вопрос журналистов, поддерживает ли он отмену порога в 60 сенаторов, президент не ответил. "Полагаю, мы должны вернуться к тому филибастеру, который был принят в сенате, когда я заседал там 120 лет назад", — пошутил он о своем преклонном возрасте. Иронию в зале, правда, не оценили — промолчали.
Поддержка конгресса Байдену особенно необходима. Быть гибким сложно, особенно на первом президентском сроке, поясняет Федор Войтоловский, доктор политических наук, директор ИМЭМО РАН. "Тем более что Байден занимал бескомпромиссную позицию в ходе избирательной кампании, активно критиковал Трампа и республиканцев, — говорит эксперт. — Тяжело будет договариваться по социально-экономическим вопросам. Хотя именно они важны и для избирателей, и для элиты. Американцев это интересует гораздо больше, чем то, что происходит в мире".
В целом же 78-летний президент демонстрировал не только шутливый настрой, но и оптимизм — заявил, что пойдет на второй срок. Журналисты подсмотрели, что он пользовался "памятками": у Байдена была шпаргалка по вопросам инфраструктуры и список представителей СМИ с пометками.
От Афганистана до Северной Кореи
Событий за пределами США Байден тоже коснулся. Совсем немного осталось до объявленного Трампом срока вывода контингента из Афганистана — он должен покинуть страну до 1 мая. Однако выполнить это условие вряд ли возможно, сразу заявил президент. "Но у меня нет намерений оставаться там долго", — добавил он. В Афганистане около 2,5 тысячи американских военных, и, как заверил Байден, они вернутся домой до 2022 года.
Дальше на Востоке в повестке оказались Китай и Северная Корея, которая неделей раньше напомнила о себе испытаниями баллистических ракет малой дальности в нарушение резолюции ООН. Здесь Байден согласился с позицией предшественника — назвал КНДР одной из крупнейших внешних угроз.
Председателя КНР Си Цзиньпина президент США сравнил с российским лидером Владимиром Путиным. Оба уверены, что "автократия — это тренд будущего", заметил их американский коллега. Впрочем, больше о России он не упоминал.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
На то может быть несколько причин. "Скорее всего, это связано с недавним неудачным шагом, который предпринял Байден, и он не хочет развивать эту тему", — полагает Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта МГУ. Речь о личном выпаде против Путина. Дело в том, поясняет эксперт, что вопросы для пресс-конференции присылали администрации заранее и отбирали самые важные.
"В целом же Америка списала Россию со счетов еще в девяностые, они не рассматривают Москву как равного партнера или конкурента. К тому же Байден — плоть от плоти администрации Барака Обамы, — напоминает Рогулев.— Его отношение к России известно: это "региональная держава", ее "экономика разорвана в клочья". И нынешний президент, похоже, такого же мнения".
Пресс-конференция показала: как и ожидалось, в первую очередь Джо Байдена на посту президента будет волновать ситуация внутри Штатов. Что касается России, то, пожалуй, единственный на сегодня важный вопрос — продление Договора о стратегических наступательных вооружениях — Москва и Вашингтон решили. Все остальное может подождать.
Окончил пресс-конференцию Байден также в шутливой манере: "Folks, I'm going" ("Народ, я ухожу". — Прим. ред.). Вслед полетели вопросы — за час общения репортеры не успели их задать.