https://ria.ru/20210327/konferentsiya-1603031672.html

"Ребята, я ухожу". Как Байден пытался развеселить зал

"Ребята, я ухожу". Как Байден пытался развеселить зал

Первой пресс-конференции Джо Байдена в должности президента США ждали два с лишним месяца. Глава государства общался с журналистами целый час — не только читал... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T08:00

2021-03-27T08:00

2021-03-27T08:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. Первой пресс-конференции Джо Байдена в должности президента США ждали два с лишним месяца. Глава государства общался с журналистами целый час — не только читал по шпаргалке, но и шутил. Обещал баллотироваться в 2024-м и признался, что скучает по Трампу. Но на острые вопросы тоже ответил. О чем он так долго говорил и почему обошел тему России — в материале РИА Новости.Коронавирусное облегчениеГлава государства поднял проблемы, важные для американцев. Вступительные слова Байдена внушили надежду на скорую победу над коронавирусом. Вместо 100 миллионов доз вакцины, которые граждане должны получить в первые сто дней президентства, пообещал 200 миллионов."Я знаю, это амбициозно — в два раза больше, но ни одна другая страна близко не подошла к тому, что делаем мы. Справимся", — заверил глава Белого дома.Еще одно громкое обещание на первые сто дней — открытие большинства начальных и средних школ, где учатся до восьмого класса. Для тех, чьи дети были заперты в домах, это обнадеживающая новость.Байден подвел итоги недель, уже проведенных в офисе. Показатели безработицы, резко подскочившие в прошлом году из-за пандемии, начали снижаться. Американцы подают меньше заявлений на пособие: их количество опустилось ниже докарантинного.Пришлось говорить и о ежегодном весеннем наплыве беженцев. "Сейчас меньше риска умереть в пути из-за жары в пустыне, — объяснил Байден. — К тому же отправляться в путь вынуждает ситуация в родных странах". На последнее, скромно признал президент, он повлиять никак не может. Урегулирование проблем вынужденных переселенцев он возложил на Камалу Харрис: она займется этим по дипломатическим каналам со странами Латинской Америки.Глава государства пообещал журналистам решить ситуацию разлученных с родителями детей мигрантов и допустить прессу в места их содержания на границе, как только будет возможно.Филибастер против законовАмериканских политиков и журналистов интересовали и процедурные вопросы, которые обычно оказываются вне внимания рядовых граждан. Но противоречия в парламенте и внутри партии составляют суть борьбы за власть в Вашингтоне, поэтому Байден уделил время и этим темам.Одна из главных проблем американской политики сегодня — партийные разногласия. Демократы занимают большинство мест и в палате представителей, и в сенате, правда, перевес там минимальный — за счет решающего голоса вице-президента Камалы Харрис. Казалось бы, удалось избежать так называемого разделенного правления, когда президент — член одной партии, а большинство сенаторов — представители другой и у них есть возможность блокировать законопроекты.Однако несмотря на перевес демократов, республиканцы могут вставлять им палки в колеса. Тактика носит название "филибастер". В сенате заседают сто человек. Согласно принятой процедуре, прежде чем проголосовать за какой бы то ни было законопроект, 60 сенаторов сначала должны согласиться на само голосование. И если хотя бы 41 человек — меньшинство сенаторов — выступит против, законопроект не будут даже рассматривать.Такие маневры раньше были редкостью, но за последние 50 лет участились. Сейчас практически каждая крупная инициатива срывается из-за того, что меньшинство отказывается голосовать.Для Байдена и его команды это проблема. Но на вопрос журналистов, поддерживает ли он отмену порога в 60 сенаторов, президент не ответил. "Полагаю, мы должны вернуться к тому филибастеру, который был принят в сенате, когда я заседал там 120 лет назад", — пошутил он о своем преклонном возрасте. Иронию в зале, правда, не оценили — промолчали.Поддержка конгресса Байдену особенно необходима. Быть гибким сложно, особенно на первом президентском сроке, поясняет Федор Войтоловский, доктор политических наук, директор ИМЭМО РАН. "Тем более что Байден занимал бескомпромиссную позицию в ходе избирательной кампании, активно критиковал Трампа и республиканцев, — говорит эксперт. — Тяжело будет договариваться по социально-экономическим вопросам. Хотя именно они важны и для избирателей, и для элиты. Американцев это интересует гораздо больше, чем то, что происходит в мире".В целом же 78-летний президент демонстрировал не только шутливый настрой, но и оптимизм — заявил, что пойдет на второй срок. Журналисты подсмотрели, что он пользовался "памятками": у Байдена была шпаргалка по вопросам инфраструктуры и список представителей СМИ с пометками.От Афганистана до Северной КореиСобытий за пределами США Байден тоже коснулся. Совсем немного осталось до объявленного Трампом срока вывода контингента из Афганистана — он должен покинуть страну до 1 мая. Однако выполнить это условие вряд ли возможно, сразу заявил президент. "Но у меня нет намерений оставаться там долго", — добавил он. В Афганистане около 2,5 тысячи американских военных, и, как заверил Байден, они вернутся домой до 2022 года.Дальше на Востоке в повестке оказались Китай и Северная Корея, которая неделей раньше напомнила о себе испытаниями баллистических ракет малой дальности в нарушение резолюции ООН. Здесь Байден согласился с позицией предшественника — назвал КНДР одной из крупнейших внешних угроз.Председателя КНР Си Цзиньпина президент США сравнил с российским лидером Владимиром Путиным. Оба уверены, что "автократия — это тренд будущего", заметил их американский коллега. Впрочем, больше о России он не упоминал.На то может быть несколько причин. "Скорее всего, это связано с недавним неудачным шагом, который предпринял Байден, и он не хочет развивать эту тему", — полагает Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта МГУ. Речь о личном выпаде против Путина. Дело в том, поясняет эксперт, что вопросы для пресс-конференции присылали администрации заранее и отбирали самые важные."В целом же Америка списала Россию со счетов еще в девяностые, они не рассматривают Москву как равного партнера или конкурента. К тому же Байден — плоть от плоти администрации Барака Обамы, — напоминает Рогулев.— Его отношение к России известно: это "региональная держава", ее "экономика разорвана в клочья". И нынешний президент, похоже, такого же мнения".Пресс-конференция показала: как и ожидалось, в первую очередь Джо Байдена на посту президента будет волновать ситуация внутри Штатов. Что касается России, то, пожалуй, единственный на сегодня важный вопрос — продление Договора о стратегических наступательных вооружениях — Москва и Вашингтон решили. Все остальное может подождать.Окончил пресс-конференцию Байден также в шутливой манере: "Folks, I'm going" ("Народ, я ухожу". — Прим. ред.). Вслед полетели вопросы — за час общения репортеры не успели их задать.

https://ria.ru/20210305/demokratiya-1599956752.html

https://ria.ru/20210323/otnosheniya-1602367082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

барак обама, джо байден, владимир путин, москва, оон, сша, в мире