Умерла американская писательница Беверли Клири
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Американская детская писательница Беверли Клири скончалась в возрасте 104 лет, сообщает издательство Harper Collins на своей странице в Twitter.
"Мы с грустью сообщаем, что дорогая сердцу автор детских книг Беверли Клири скончалась вчера, 25 марта, в возрасте 104 лет", - говорится в сообщении.
Как отмечается в заявлении издательства, писательница скончалась в городе Кармел в штате Калифорния, где она жила с 1960-х годов.
В 1950 году была издана ее первая книга "Генри Хаггинс". Она сразу же "установила стандарт реалистичной детской литературы". Со временем писательница полюбилась нескольким поколениям детей. Ее книги были проданы общим тиражом в более 85 миллионов экземпляров и переведены на 29 языков. Наиболее известными персонажами ее книг считаются Рамона и Бизус Куимби, Генри Хаггинс и его собачка Рибзи, а также мышонок Ральф.
We are saddened to share that cherished children's book author Beverly Cleary passed away yesterday, March 25, at 104 years old. https://t.co/Ifqu3Hfuxg pic.twitter.com/BXywlKTSac— HarperCollins (@HarperCollins) March 26, 2021