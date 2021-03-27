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Умерла американская писательница Беверли Клири

Умерла американская писательница Беверли Клири

Американская детская писательница Беверли Клири скончалась в возрасте 104 лет, сообщает издательство Harper Collins на своей странице в Twitter. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T05:46

2021-03-27T05:46

2021-03-27T05:46

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сша

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Американская детская писательница Беверли Клири скончалась в возрасте 104 лет, сообщает издательство Harper Collins на своей странице в Twitter.Как отмечается в заявлении издательства, писательница скончалась в городе Кармел в штате Калифорния, где она жила с 1960-х годов.В 1950 году была издана ее первая книга "Генри Хаггинс". Она сразу же "установила стандарт реалистичной детской литературы". Со временем писательница полюбилась нескольким поколениям детей. Ее книги были проданы общим тиражом в более 85 миллионов экземпляров и переведены на 29 языков. Наиболее известными персонажами ее книг считаются Рамона и Бизус Куимби, Генри Хаггинс и его собачка Рибзи, а также мышонок Ральф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, общество