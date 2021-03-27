https://ria.ru/20210327/keshbek-1603088433.html

Кубань примет участие в программе туристического кешбэка для школьников

Кубань примет участие в программе туристического кешбэка для школьников

Краснодарский край готов участвовать в программе круглогодичного туристического кешбэка для школьников и студентов, заявил журналистам губернатор региона... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T09:47

2021-03-27T09:47

2021-03-27T09:47

краснодарский край

вениамин кондратьев

владимир путин

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574239938_0:258:3126:2016_1920x0_80_0_0_bfdb9098d2ec9f372bad6735f83bf0c9.jpg

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Краснодарский край готов участвовать в программе круглогодичного туристического кешбэка для школьников и студентов, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" поручил правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов. По его словам, программа для этих категорий жителей должна действовать круглогодично. Сейчас 20% от стоимости тура по программе можно вернуть только зимой и в межсезонье."Краснодарский край, на долю которого приходится значительная часть всех приобретенных туров с кэшбэком, готов включиться в такую работу", - сказал Кондратьев.По его словам, на кубанских курортах сегодня созданы все условия для молодежного отдыха. "И это не только пляжи или горные маршруты. Есть много предложений в сфере археологического, спортивного, аграрного туризма. И нам важно, чтобы как можно больше молодых жителей нашей страны могли ими воспользоваться", – пояснил губернатор.

https://ria.ru/20210322/inventarizatsiya-1602389607.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, владимир путин, краснодарский край