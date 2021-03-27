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Краснодарский край
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Кубань примет участие в программе туристического кешбэка для школьников
Кубань примет участие в программе туристического кешбэка для школьников
Краснодарский край готов участвовать в программе круглогодичного туристического кешбэка для школьников и студентов, заявил журналистам губернатор региона... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T09:47
2021-03-27T09:47
краснодарский край
вениамин кондратьев
владимир путин
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Краснодарский край готов участвовать в программе круглогодичного туристического кешбэка для школьников и студентов, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" поручил правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов. По его словам, программа для этих категорий жителей должна действовать круглогодично. Сейчас 20% от стоимости тура по программе можно вернуть только зимой и в межсезонье."Краснодарский край, на долю которого приходится значительная часть всех приобретенных туров с кэшбэком, готов включиться в такую работу", - сказал Кондратьев.По его словам, на кубанских курортах сегодня созданы все условия для молодежного отдыха. "И это не только пляжи или горные маршруты. Есть много предложений в сфере археологического, спортивного, аграрного туризма. И нам важно, чтобы как можно больше молодых жителей нашей страны могли ими воспользоваться", – пояснил губернатор.
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вениамин кондратьев, владимир путин, краснодарский край

Кубань примет участие в программе туристического кешбэка для школьников

09:47 27.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодростки во Всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Подростки во Всероссийском детском центре Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Краснодарский край готов участвовать в программе круглогодичного туристического кешбэка для школьников и студентов, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" поручил правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов. По его словам, программа для этих категорий жителей должна действовать круглогодично. Сейчас 20% от стоимости тура по программе можно вернуть только зимой и в межсезонье.
"Краснодарский край, на долю которого приходится значительная часть всех приобретенных туров с кэшбэком, готов включиться в такую работу", - сказал Кондратьев.
По его словам, на кубанских курортах сегодня созданы все условия для молодежного отдыха. "И это не только пляжи или горные маршруты. Есть много предложений в сфере археологического, спортивного, аграрного туризма. И нам важно, чтобы как можно больше молодых жителей нашей страны могли ими воспользоваться", – пояснил губернатор.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевВладимир ПутинКраснодарский край
 
 
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